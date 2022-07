Anya Taylor-Joy si è sposata! Stando a Page Six, la protagonista de La Regina degli Scacchi sarebbe convolata a nozze con il compagno Malcolm McRae; una cerimonia molto intima per la coppia, svoltasi in tribunale.

Stando al tabloid, i due avrebbero fatto un matrimonio lampo negli Stati Uniti, poi l’attrice avrebbe preso il volo per l’Australia, in direzione Sydney, dove sta girando Furiosa, il prequel di Mad Max: Fury Road.

Le prime voci su un matrimonio imminente tra Anya Taylor-Joy, 26 anni, e il musicista e attore 27enne Malcolm McRae, sono circolate il mese scorso dopo che la star era stata avvistata con un anello di diamanti all’anulare. La coppia ha sempre mantenuto un profilo molto basso, fino a quando hanno fatto il loro debutto insieme sul tappeto rosso all’after party degli Oscar di Vanity Fair di quest’anno; qualche mese dopo, Anya ha parlato per la prima volta del suo compagno con British Vogue .

La Taylor-Joy e McRae hanno iniziato a frequentarsi all’inizio del 2021 e l’attrice ha sostanzialmente confermato la loro storia d’amore durante un colloquio con Elle in aprile , riferendosi a lui come al suo “partner”. Della loro relazione a distanza, ha detto alla rivista: “Sì, è [difficile], ma è anche fantastico perché quando stiamo insieme apprezzi davvero il tempo che hai. Ogni giorno è così pieno di gioia. Amo andare con lui al distributore di benzina, fare il pieno in macchina e andare a fare colazione insieme”.

Nel luglio 2021, The Sun ha riferito che i due “vivevano praticamente insieme” e ora, a quanto pare, sono marito e moglie. Stando a PageSix, Anya Taylor-Joy e Malcolm McRae progettano di sposarsi con un’altra cerimonia formale quando l’attrice tornerà negli Stati Uniti.

