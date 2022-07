Finalmente, è proprio il caso di dirlo. Fra poche ore ci sarà nuova disponibilità PS5 da GameStop e dopo un’attesa non certo esigua per chi punta all’ultima console di casa Sony. Come già puntualizzato in un precedente approfondimento sulle nostre pagine, il mese di luglio finora si era rivelato del tutto avaro di occasioni di acquisto per il dispositivo tanto amato presso la catena specializzata in gaming ma anche altrove. Per fortuna, in questi minuti invece, è giunta conferma che domani 20 luglio ci sarà una vendita con protagonista proprio la PlayStation, sempre a specifiche condizioni.

La disponibilità PS5 da GameStop torna a legarsi alla live Twitch del mercoledì del canale dedicato al mondo gaming. La diretta specifica partirà alle ore 16 e avrà come protagonisti alcuni argomenti di tendenza del settore e anche i dettagli relativi alle modalità di acquisto della console. Per il momento, sappiamo quanto segue: il modello messo in vendita fra circa 24 ore sarà quello standard e non dunque la digital edition senza lettore per i giochi fisici ma ad un prezzo più abbordabile. Ancora, la console (come sempre per GameStop appunto) non sarà venduta singolarmente ma in bundle con qualche titolo o accessorio). Il prezzo finale dell’offerta dunque non sarà quello di listino ma maggiorato con il costo del prodotto associato alla vendita.

Non sappiamo quante unità di PS5 saranno messe a disposizione, domani 20 luglio. Di certo le scorte saranno abbastanza limitate, dunque varrà la pena seguire tutta la diretta Twitch di domani per non perdersi il momento esatto in cui saranno forniti i dettagli dalla disponibilità. Non è dato sapere se l’appuntamento di domani segnerà il ritorno delle consuete flash sale del mercoledì per GameStop: per quanto riguarda invece le catene di elettronica come Mediaworld, Unieuro e tutte le altre non giungono ancora segnali relativi al ritorno di scorte del prodotto in questa calda estate.

Continua a leggere su optimagazine.com