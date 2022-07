L’arrivo di Dybala nella Capitale, praticamente ufficiale da alcune ore a questa parte, sta facendo aumentare la voglia dei tifosi di portarsi a casa i biglietti di Roma-Cremonese. Stiamo parlando del match in programma in occasione della seconda giornata di campionato e che, a conti fatti, dovrebbe rappresentare l’esordio della Joya con la maglia giallorossa davanti al suo nuovo pubblico. Un evento imperdibile per tanti sostenitori della compagine capitolina, che da tempo aspettavano un colpo del genere da parte di un club che sta faticando anche a piazzarsi in Champions League.

Tutti gli ultimi aggiornamenti sulla vendita dei biglietti di Roma-Cremonese, in programma il 22 agosto

Ecco perché, dopo aver parlato della prevendita di Salernitana-Roma alcune settimane fa, con l’esordio dei ragazzi di Mourinho in campionato, è inevitabile che ora ci si concentri anche sulla prima uscita della squadra tra le mura amiche. Manca poco più di un mese alla partita e qualcuno potrebbe giustamente pensare che i biglietti di Roma-Cremonese non siano ancora in vendita. Totalmente sbagliato, visto che da alcuni giorni la società ha deciso di lanciare anche la vendita libera per un appuntamento già oggi molto atteso.

Tutto nasce dal fatto che la campagna abbonamenti sia andata a gonfie vele per il club giallorosso. Considerando il fatto che siano state sottoscritte quasi 40.000 tessere, la decisione di lanciare subito la vendita dei biglietti di Roma-Cremonese non sorprende più di tanto. I tifosi interessati possono procedere con l’acquisto dei ticket direttamente dal sito ufficiale, anche se al momento della pubblicazione del nostro articolo alcuni settori risultano già sold out. Insomma, sarà necessario armarsi di tanta pazienza prima di procedere.

Nel frattempo, valutate la possibilità di acquistare biglietti di Roma-Cremonese, in programma il 22 agosto, prima che ci sia disponibilità del tutto esaurita con l’arrivo di Dybala.