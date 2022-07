Continua The Cleaning Lady su Italia1, la nuova serie crime thriller in onda nella seconda serata. Il 18 luglio verrà trasmesso un nuovo episodio.

La storia racconta la doppia vita di Thony De La Rosa, ex medico cambogiano-filippino, che per salvare la vita di suo figlio di cinque anni che una malattia rara e ha bisogno di cure d’avanguardia, accetta di fare due lavori; donna delle pulizie e medico all’interno di una pericolosa organizzazione criminale. La paga è alta e potrebbe aiutarla a curare suo figlio. Thony inizia a condurre una doppia vita, tra agenti dell’FBI in cerca della verità, l’amore per il figlio e un lavoro molto “sporco”.

Si intitola Kabayan l’episodio 1×04, di cui vi riportiamo la sinossi:

Di fronte a una battuta d’arresto con il trattamento di Luca, Thony prende in mano la situazione. Ma quando un potenziale donatore si rifiuta di partecipare, si rivolge ad Arman per chiedere aiuto. Garrett fa una richiesta rischiosa a Thony, spingendola più a fondo nell’ambiguità morale.

The Cleaning Lady su Italia1 torna lunedì 25 luglio con l’episodio 1×05:

Garrett costringe Thony a scegliere tra la sua lealtà ad Arman e salvare Fiona dalla deportazione.

Protagonista è l’attrice francese Élodie Yung, nota per il ruolo di Elektra nella serie Daredevil, qui nei panni di Thony De La Rosa; Adan Canto nei panni di Arman Morales, un gangster associato a un potente cartello criminale che opera a Las Vegas che accetta di proteggere Thony e aiutare suo figlio in cambio dei suoi servizi come donna delle pulizie; Oliver Hudson è Garrett Miller, un agente dell’FBI che insegue Thony nel suo tentativo di trovare Arman; Martha Millan è Fiona De La Rosa, cognata e amica più intima di Thony; Sebastien e Valentino LaSalle interpretano Luca De La Rosa, figlio di Thony; Sean Lew è Chris, il figlio di Fiona; e Faith Bryant è Jaz, la figlia di Fiona.

L’appuntamento con The Cleaning Lady su Italia1 è dalle 23:10.

