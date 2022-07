I Samsung Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5 saranno i pieghevoli del prossimo anno, che il colosso di Seul ha già previsto venderanno al ribasso rispetto ai modelli che stanno per essere presentati il prossimo 10 agosto (ve ne abbiamo parlato in questo articolo dedicato). Se nel 2022 i Samsung Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 potrebbero essere spediti in 15 milioni di unità (numeri record per il settore), nel 2023 i loro successori dovrebbero arrivare appena a 10 milioni.

Quanto alle possibili specifiche tecniche che dovrebbero accompagnarli, si parla già del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2, oltre che ad una serie di importanti miglioramenti per il comparto fotografico. Il Samsung Galaxy Z Fold 5 dovrebbe montare tre sensori sul retro, di cui il primario corrispondere al Samsung ISOCELL GN3 da 50MP (frontalmente dovrebbe essere previsto un sensore singolo da 12MP). Per quanto riguarda il Samsung Galaxy Z Flip 5, non ci sono ancora indiscrezioni degne di nota, o comunque in grado di far sognare gli appassionati.

Meglio concentrarsi, per adesso, sugli ormai prossimi Samsung Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4, dispositivi che, dal punto di vista estetico, non dovrebbero discostarsi troppo dall’attuale ammiraglia, pur presentando alcune novità rilevanti sotto il cofano, soprattutto in termini prestazionali data l’ormai assodata presenza del processore top di gamma di casa Qualcomm (cosa che accadrà per la prima volta a bordo di questi device, che sono stati soliti finora avvalersi di SoC performanti, ma non delle ammiraglie vere e proprie, frenando in questo modo gli entusiasmi degli utenti). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

