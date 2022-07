Continua a calare su Amazon il prezzo dello Xiaomi Mi Band 7, ultimo fitness tracker dell’azienda cinese che può essere un ottimo alleato per chi pratica attività sportiva e vuole conoscere dettagli sulle proprie performance. Un bracciale della salute che può dirsi più completo del modello precedente e non è di certo un caso che il suo prezzo di lancio sia stato superiore rispetto proprio ai device del passato. Più tecnologia per questo Xiaomi Mi Band 7 e ciò comporta inevitabilmente un costo maggiore, ma è già possibile affidarsi a qualche sconto interessante per risparmiare un po’ di euro.

Tutti gli ultimi aggiornamenti sul prezzo per Xiaomi Mi Band 7 su Amazon a luglio in Italia

Argomento che va ripreso, dunque, dopo le prime indicazioni dei giorni scorsi. Questo è il caso dell’offerta odierna presentata da Amazon per questo braccialetto fitness targato Xiaomi. Trattandosi di un modello approdato da poche settimane sul mercato, si può dire come lo sconto effettuato dal sito di e-commerce sia tra i più interessanti presenti in circolazione. Vediamo a questo punto più nel dettaglio di cosa si tratta.

Questo Xiaomi Mi Band 7 può essere acquistato al prezzo di 53,99 euro, con uno sconto del 10% effettuato sul costo precedente di 59,99 euro. Un risparmio minimo che però può far comodo a chi ha intenzione di avere tra le mani l’ultimissimo fitness tracker targato Xiaomi. La disponibilità su Amazon è immediata e già entro 24 potrà arrivare nelle vostre case con consegna gratuita. Parliamo inoltre dell’Amazon’s choice di giornata, quindi lo stesso sito di e-commerce consiglia fortemente tale device. Approfondendo le sue caratteristiche tecniche notiamo un display AMOLED da 1,62 pollici del 25% più grande del modello precedente e tutto viene visualizzato in alta risoluzione.

Ci sono poi nuovi quadranti e nuovi stili, ma l’aspetto più interessante riguarda senza dubbio la possibilità di monitorare ben 110 attività sportive, fornendo con precisione calorie bruciate, frequenza cardiaca 24 ore su 24, chilometri effettuati durante il giorno e rivela il livello di ossigeno nel sangue. Altri aspetti da non sottovalutare sono: monitoraggio del sonno, gestione della salute femminile, indice attività personali (pai), monitoraggio del livello di stress, esercizio di respirazione profonda. Sotto con Xiaomi Mi Band 7, dunque.

Continua a leggere su optimagazine.com