Russell Crowe a Roma: il celebre attore de Il Gladiatore si trova in vacanza nella Capitale insieme alla sua famiglia, come testimoniano alcuni scatti sul suo profilo social. Barba lunga, una polo blu, così l’iconico Massimo Decimo Meridio si prepara a scattare un selfie davanti l’iconico monumento, ricordando il kolossal del 2000 di Ridley Scott che gli ha donato la popolarità e l’Oscar alla miglior interpretazione.

Russell Crowe a Roma sta girando The Pope’s Exorcist, film diretto da Julius Avery, e incentrato sulla figura dell’esorcista Padre Gabriele Pietro Amorth, interpretato proprio dall’attore. In uno scatto pubblicato su Twitter, la star ha prima pubblicato un’immagine con la numerosa famiglia davanti al Colosseo, che chiama “il mio vecchio ufficio”, poi una seconda foto in cui si vede la Fontana di Trevi, che definisce “uno dei miei posti preferiti nell’universo”.

In un altro video, registrato da un fan, Russell Crowe si lascia andare ancho al tifo da stadio dicendo “Forza Lazio” in italiano.

Taking the kids to see my old office pic.twitter.com/uySmnOWHvo — Russell Crowe (@russellcrowe) July 18, 2022

Padre Gabriele Amorth è stato un famoso prete italiano che ha eseguito oltre 100.000 esorcismi per il Vaticano. L’esorcista è poi deceduto nel 2016, ma ha lasciato un numero significativo di resoconti. Il film con Crowe è basato sulle testimonianze dello stesso Amorth pubblicate in due volumi bestseller, intitolati An Exorcist Tells His Story e An Exorcist: More Stories.

Russell Crowe è attualmente tra il cast del cinecomic Marvel Thor: Love and Thunder (qui la recensione del film) dove interpreta il dio Zeus.

Continua a leggere su optimagazine.com.