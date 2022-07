Valentino Rossi occupa un posto speciale nella biografia di Max Biaggi, anche in relazione ad un episodio che si è verificato a Donington nel 2002. Dopo una lotta serrata, infatti, il pilota pesarese ha allungato nel finale, vincendo con relativa tranquillità una gara fondamentale dal suo punto di vista. C’è un aspetto che dobbiamo prendere in considerazione oggi, a distanza di un anno dal saluto che anche la nostra redazione ha riservato al Dottore, al momento del suo addio alle corse. Già, perché tanti gesti in pista tendono ad essere interpretati non in modo corretto.

Qualche approfondimento sulla disputa tra Valentino Rossi e Max Biaggi a Donington 2002

Per quale motivo oggi 18 luglio occorre chiarire quanto avvenuto tra Valentino Rossi e Max Biaggi a Donington 2002? Nella sua biografia, il pilota romano ha dichiarato senza giri di parole di essere sfrecciato a pochi centimetri dal collega in modo del tutto volontario, subito dopo il taglio del traguardo. La colpa di quest’ultimo sarebbe stata quella di sedersi di traverso sul sedile, apparentemente per irridere i propri avversari. Insomma, Biaggi lo ha interpretato come un gesto irriverente, in nome di una mancanza di rispetto che peggiorò ulteriormente i rapporti tra i due in quella fase.

Il contesto, però, ci dice che nel 2002 c’era una lotta tiratissima in ogni gara. Con ogni probabilità, al contrario di quanto riportato all’interno di alcuni post Facebook in cui si cita questo passaggio della biografia di Max Biaggi, con quel gesto Valentino Rossi ha voluto solo sfogare la tensione di un Gran Premio molto importante per l’economia di quella stagione. Ovviamente a modo suo, perché l’essere sopra le righe del Dottore non lo scopriamo certo oggi.

Qui andrebbe fatto un processo alle intenzioni e al momento non ci sono i presupposti per condannare Valentino Rossi oltre ogni ragionevole dubbio, in relazione alla discussione avuta con Max Biaggi nel 2002 a Donington.