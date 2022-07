In seguito all’amara ed ennesima delusione per i tifosi del Napoli per il mancato arrivo di Paulo Dybala (che ha deciso di sposare il progetto della Roma) oltre agli addii di Lorenzo Insigne, David Ospina, Kalidou Koulibaly e forse anche di Dries Mertens, la società partenopea deve assolutamente completare la rosa con rinforzi che siano degni dei posti vacanti. Per quanto riguarda l’attacco, ci sono voci insistenti sul possibile approdo di Gerard Deulofeu dell’Udinese e di Giovanni Simeone dell’Hellas Verona, trattative fattibili per le casse del club partenopeo, ma per cui bisogna attendere ancora un altro po’. Discorso diverso per il reparto difensivo, dove prosegue la più che serrata trattativa per Kim Min Jae, centrale del Fenerbahce conteso con il Rennes.

Inizialmente l’operazione Napoli-Kim Min Jae pareva essersi messa in salita a causa della mancata volontà della società partenopea di versare 20 milioni di euro per la clausola rescissoria, che invece il club francese avrebbe accettato di pagare. Tuttavia, la volontà del 25enne sudcoreano sarebbe quella di vestire i colori azzurri e quindi questo avrebbe in un certo senso bloccato la conclusione della trattativa con il Rennes. Tale impedimento avrebbe così concesso al Napoli un ultimo affondo per chiudere definitivamente e portare il difensore centrale ai piedi del Vesuvio.

Stando alle ultime notizie riportate dall’attendibile analista di calciomercato Gianluca Di Marzio, alcuni dirigenti partenopei sarebbero volati ad Istanbul per tentare di sbloccare la carta Kim. Nelle prossime ore, quindi, ci sarà un vero e proprio blitz del Napoli che incontrerà la dirigenza del Fenerbahce per chiudere in via definitiva la trattativa. Il presidente De Laurentiis e il ds Giuntoli sarebbero pronti a mettere sul piatto 21 milioni di euro per il futuro erede di Koulibaly (la maggior parte della quota sarà subito versata). Il coreano vuole approdare nella calda città partenopea ed il club turco farà di tutto per accontentarlo.

