Kevin Can F**k Himself 2 debutterà entro l’estate coi primi due episodi: la dark comedy di AMC si concluderà con la seconda stagione, come già precedentemente annunciato dalla rete che ora ha confermato la data della première.

Il canale via cavo ha annunciato che i primi due episodi di Kevin Can F**k Himself 2 debutteranno lunedì 22 agosto, per poi proseguire con un rilascio a settimana. La prima stagione era stata distribuita in Italia da Prime Video (qui la nostra recensione), dunque auspicabilmente in autunno anche la seconda arriverà nel nostro Paese nel catalogo del servizio streaming di Amazon.

Kevin Can F**k Himself 2 chiuderà la trama della commedia dark impostata con un doppio registro: da un lato quello della sit-com tradizionale, dall’altro un dramma a tinte quasi noir. Un delizioso esperimento di fusione di generi che ha il suo punto forte anche nel cast: la serie è interpretata da Annie Murphy, Eric Petersen, Mary Hollis Inboden, Alex Bonifer, Raymond Lee e Brian Howe. Ambientata a Worcester, nel Massachusetts, la trama della prima stagione ha raccontato la storia della casalinga frustrata Allison McRoberts (Murphy), apparentemente la tipica mogliettina americana delle sit-com, comprensiva e ironica, devota e affidabile, oggetto dell’ironia becera del marito e dei suoi amici. In realtà la bella Allison odia l’uomo che ha sposato, Kevin (Petersen), un bambinone mai cresciuto, egoriferito e incapace di assumersi qualche responsabilità. Quando finalmente la protagonista si ribella all’idea che la sua vita debba limitarsi alle quattro mura opprimenti in cui si ritrova ingabbiata, finisce in una serie di peripezie pericolose nel tentativo di cambiare vita.

Kevin Can F**k Himself 2 continuerà a mescolare la commedia multi-camera con il realismo a telecamera singola per mettere in dubbio gli stereotipi su cui si è fondata la sit-com televisiva in questi anni, svelandone i cliché più ingiusti e sessisti. La seconda seconda stagione da otto episodi ripartirà da Allison e Patty (Inboden) alle prese con la scoperta del loro segreto da parte di Neil (Bonifer) e dall’inevitabile modifica dell’originario piano di fuga della protagonista.

