Vedremo Marracash a Sanremo 2023? Per qualche ora possiamo prenderci una pausa da tutte quelle indiscrezioni sulla relazione tra il rapper di Barona ed Elodie, un’attenzione che pone continuamente i due artisti sotto i riflettori per la loro scelta di vivere la vita di coppia senza regole né incasellamenti.

Oggi Marracash ha rilasciato un’intervista al Corriere Della Sera ed è stato interrogato sul ruolo del rap nella kermesse. Negli ultimi anni, in effetti, al Teatro dell’Ariston abbiamo visto sbarcare tanti nomi della scena italiana, uno sdoganamento che su certi aspetti fa storcere il naso a chi ha coltivato la propria passione per le rime e il flow in altri ambienti.

Da Junior Cally a Rancore, i canali di comunicazione del rap hanno preso tante direzioni più vicine al mainstream, e su questo molti artisti hanno fatto una vera opera di divulgazione riuscendo a fare breccia nelle case di quelle famiglie abituate alla canzone nazional popolare.

Marracash, tuttavia, ha un’idea precisa: “In gara mai. A parte Rancore, a Sanremo ci sono andati i rapper ma mai il rap. Come ospite ci penserei“.

Le possibilità di trovare Marracash al Festival di Sanremo 2023 sono qui ridotte allo zero, ma la voce di Crazy Love non esclude la possibilità di salire sul palco come ospite. Tuttavia, il rapper riconosce che per il suo genere è un periodo di grandi stimoli e novità:

“Negli ultimi vent’anni nessun altro genere ha avuto lo stesso impatto sul Paese. La nostra generazione, aggiungo Fibra e Dogo, ha fatto da ariete. All’inizio anche il pubblico ci guardava come giocolieri, applaudivano ma non partecipavano. Ora cantano tutto”.

Salmo, del resto, è il primo rapper ad aver conquistato lo Stadio San Siro come un gladiatore con uno show che è già entrato nella storia, uno dei tanti eventi che ci fanno capire quanto sia fortunato questo periodo per la scena rap italiana.

Continua a leggere su optimagazine.com