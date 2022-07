Tempo di vacanze e di viaggi in aereo, magari cercando di risparmiare il massimo: quali sono i migliori 5 bagagli a mano con misure Ryanair da portare in cabina senza alcun extra costo sul biglietto? La compagnia aerea low-cost. come tante altre, ha limitato non poco le misure dello zaino o valigetta da portare a bordo e collocare nell’alloggiamento sotto al proprio sedile anteriore (non parliamo dunque del trolley o borsone in cappelliera). Come comportarsi dunque?

La soluzione di viaggio ora non può avere una dimensione maggiore di 40 x 20 x 25 cm. Solo al di sotto di simili coordinate non si incorre nel problema di subire ulteriori costi sullo spostamento, a seguito di controlli. La top 5 delle opzioni presenti di seguito si allinea tutta alle regole in vigore in questo momento per Ryanair: la selezione dunque sarà molto utile in caso di immediata o futura necessità di acquisto.

5 Cities

La prima scelta tra i migliori bagagli a mano con misure Ryanair include lo zaino 5 Cities con 3 scomparti con cerniera. Quello principale è dotato di cinghie di imballaggio per vestiti e scarpe. La tasca centrale è invece pensata per riporre gadget tecnologici, pure per tablet con diagonale fino a 10 pollici. Una terza e ultima tasca impermeabile è pensata per gli articoli di igiene personale. Tra i punti di forza della borsa c’è uno scomparto segreto nascosto con protezione RFID per bancomat e carte di credito. Per finire, lo schienale dello zaino è imbottito così come le cinghie per posizionarlo in spalla.

5 Cities Nuovo Estiva 2022 Ryanair 40x20x25 Zaino Bagaglio A Mano... Con cinghie lunghe. Il design multiuso 3 in 1 consente di trasportare...

Dimensioni massime del bagaglio per cabina Ryanair: Abbiamo progettato...

Aerolite

Il secondo zaino di questa guida a marchio Aerolite ha caratteristiche molto simili al precedente. Gli scomparti principali sono sempre tre: uno principale per indumenti con cinghie, una sacca per tablet fino a 10 pollici e un’ultima tasca impermeabile per bagnoschiuma e altri liquidi. Anche in questo secondo caso, c’è una piccola tasca nascosta per proteggere le carte di credito elettroniche ma si aggiunge ai plus anche una porta integrata di ricarica USB per powerbank della dimensione massima di 18x8x2cm.

Offerta Aerolite Nuovo Estiva 40x20x25 Dimensioni Ryanair 2022 Zaino Bagaglio... FUNZIONALITÀ PREMIUM: Il design multiuso 3 in 1 ti consente di...

DIMENSIONI MASSIME BAGAGLIO A MANO RYANAIR: BPMAX03 misura...

BidMamba

Tra i migliori bagagli a mano Ryanair c’è anche la soluzione BidMamba. Lo zaino ha 4 scomparti nel suo complesso, uno dei quali adatto anche a riporre un notebook di dimensioni non meglio specificate. Tutta la borsa è impermeabile ed è in materiale poliestere 600D leggero, durevole nel tempo. Il modello presenta anche delle cinghie esterne per compattare la forma del bagaglio appunto: la sua capienza massima è di 20 litri.

Zaino Bagaglio A Mano 40x20x25 Ryanair Zaino 40x20x25 Ryanair Borsa... ✅ RISPARMIO ASSICURATO: Lo zaino è il perfetto bagaglio 40x20x25 e...

✅ DIMENSIONI OTTIMIZZATE: Lo zaino Ryanair 40x20x25 BidMamba ha uno...

Forvvard

La quarta soluzione proposta in questa guida si distingue dalle precedenti per l’orientamento prevalente da tracolla rispetto a quello dei zaino visto finora. Il prodotto è made in Italy e rispetta sempre le misure standard Ryanair. L’apertura del prodotto resta quella a libro. La borsa presenta un organizer interno per beauty e una tasca esterna per i documenti di viaggio ma anche per dispositivi tecnologici di dimensioni contenute.

Bagaglio A Mano 40x20x25 Ryanair - Made In Italy - Tracolla E Attacco... ✅ MADE IN ITALY: La nostra borsa da viaggio realizzata in Italia...

✅ DIMENSIONI: La borsa Forvvard 40x20x25 cm è compatibile con le...

Cabin Max

Questa guida ai migliori bagagli a mano con misure Ryanair si chiude con la proposta Cabin Max. Il prodotto presenta la tasca posteriore imbottita (misura 400×250 mm) creata per contenere tablet fino a 13 pollici. La capienza complessiva della borsa è di 20 litri. Questa può essere sia portata in spalla che a tracolla. Il suo punto di forza è senz’altro il materiale utilizzato ovvero quello eco-suede per l’esterno. L’effetto è dunque scamosciato in colorazione grigia con finiture gialle.