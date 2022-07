Il nuovo Registro delle Opposizioni dovrebbe essere in arrivo entro il 27 luglio 2022, estendendo il proprio raggio d’azione, e quindi i propri servigi, anche ai numeri di rete mobile, oltre a quelli di rete fissa, già facenti parte del servizio. Chi in possesso di uno smartphone cellulare potrà, da quella data, iscriversi al nuovo Registro delle Opposizioni, così da evitare di essere costantemente contattati, anche nei momenti meno opportuni, dalle telefonate dei call center. D’altro canto, il telemarketing aggressivo sta diventando una pratica sempre più diffusa, ed è quindi giusto porle un freno con qualsiasi mezzo possibile per evitare di essere sempre importunati dalle più svariate numerazioni, che spuntano fuori come funghi nonostante si provi, ogni volta, a bloccarli.

L’iscrizione al nuovo Registro delle Opposizioni è semplice: il procedimento richiede pochi passaggi per essere completato. Bisognerà, infatti, collegarsi al sito ‘registrodelleopposizioni.it’ e cliccare su ‘Area Abbonato‘, e da lì selezionare le 4 modalità disponibili per iscriversi al servizio: web, telefono, raccomanda e email. Cliccate poi su ‘Accedi al modulo elettronico di iscrizione‘, che vi consentirà di procedere subito alla compilazione di tutti i dati richiesti, incluso il numero di telefono di rete fissa o mobile ed il proprio indirizzo di residenza. In tal modo, non verrete più raggiunti da telefonate pubblicitarie moleste.

Occhio a non riconfermare la volontà in precedenza annullata con il Registro delle Opposizioni: infatti, tramite la sottoscrizione di un nuovo contratto, è fondamentale rifiutare di essere ricontattati per il telemarketing (cosa che cancellerebbe quanto indicato nel Registro delle Opposizioni, lasciando i disturbatori seriali liberi di tornare ad agire in ogni momento). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da fare il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione.

Continua a leggere su optimagazine.com