È piuttosto difficile, se non pure impossibile, porre resistenza a questa offerta di Amazon che vede come protagonista il fantastico smartwatch low-cost Amazfit GTS 2 Mini. Parliamo di un wearable caratterizzato da un prezzo molto affascinante, quest’oggi 18 luglio in forte sconto al 22%, e dotato di alcune specifiche tecniche che di solito troviamo a bordo di dispositivi con un costo più elevato. L’orologio smart del produttore cinese è disponibile al prezzo di 69,90 euro (invece di 89,90 euro di listino) nel colore verde; la spedizione è per conto dell’e-commerce stesso, mentre il venditore è terzo. A questo punto, andiamo a vedere insieme qualche dettaglio tecnico.

Offerta Amazfit GTS 2 Mini Smartwatch Orologio Intelligente Alexa Integrato,... [Amazon Alexa Integrato]: Parla con Amazon Alexa tramite il tuo...

[Oltre 70 modalità sportive] Con oltre 70 modalità sportive...

L’Amazfit GTS 2 Mini presenta un display AMOLED da 1,55 pollici touch a colori e con una buona luminosità che consente l’utilizzo anche sotto la luce diretta del sole. Lo smartwatch, inoltre, mostra anche la compatibilità con Amazon Alexa per tenere sotto controllo e a portata di polso tutti i dispositivi collegati alla smart home. Mostra più di 70 modalità sportive integrate e un’impermeabilità fino a 5ATM. L’orologio può anche controllare la musica sul telefono, fornire notifiche sulle fasi dell’esercizio, le condizioni e le zone di frequenza cardiaca e creare un rapporto sui dati sportivi nell’app dopo aver concluso l’allenamento. Perfetto per il monitoraggio della frequenza cardiaca e della qualità del sonno, il device invia avvisi per frequenza cardiaca eccessivamente elevata.

L’orologio può anche valutare la qualità della respirazione durante il sonno attraverso le fasi del sonno leggero, profondo e REM durante la notte e può identificare i sonnellini diurni per registrare informazioni più complete sul sonno. Altre funzioni interessanti e importanti sono quelle del rilevamento dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e dei livelli di stress (rilassato, normale, medio o alto). L’Amazfit GTS 2 Mini è anche dotato di GPS indipendente per poter registrare nei minimi dettagli i vostri spostamenti e la distanza percorsa. Insomma, affrettatevi ad acquistare questo straordinario fitness tracker ad un prezzo davvero accattivante!

