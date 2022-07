“L’abbandono è un incubo. Oltre che un reato”. Questo lo slogan della campagna di sensibilizzazione lanciata qualche giorno fa dalla Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (Fnovi) per sensibilizzare su un problema che riguarda ogni anno circa 80.000 gatti e 50.000 cani, mollati dai loro padroni durante il periodo estivo.



Durante la pandemia si registrato un notevole incremento di adozioni di animali domestici. Tanti italiani hanno deciso di accogliere un amico peloso tra le loro mura domestiche. Ora il timore è che queste adozioni possano convertirsi in un gran numero di abbandoni. Per questo motivo diverse associazioni si stanno attivando per smuovere l’opinione pubblica su questo argomento.



Anche LNDC Animal Protection e Anas hanno collaborato a un progetto a tutela degli animali. #AMAMIeBASTA è il nome dato alla campagna che mira a combattere gli incidenti provocati dall’abbandono di animali domestici in strada e autostrada. L’80% degli animali abbandonati rischia di essere investito da un’auto, subire maltrattamenti o morre di fame e freddo.



Per favorire le persone che hanno un animale domestico e vogliono partire per la vacanza estiva, Trenitalia ha offerto la possibilità ai viaggiatori di portare con sé il proprio amico a quattro zampe gratuitamente fino al 15 settembre.



La Rai, attraverso la Testata Giornalistica Regionale, ha promosso in queste settimane una campagna informativa attraverso tutti i suoi canali (TV, radio e web) sperando “che qualcuno cambi idea sul fatto di abbandonare il proprio animale, ma anche che altri decidano di “accogliere” quanti trovano rifugio nelle strutture dedicate per dar loro ancora una casa”.