Il cast di Che Dio ci Aiuti 7 accoglie una new entry, un’attrice da Don Matteo 13. Il suo ruolo, però, resta top secret.

Si tratta di Emma Valenti, che nella fiction con Terence Hill ha interpretato Valentina, la figlia del Colonnello Anceschi, e ha avuto una storia col PM Nardi. L’attrice, intervistata da DiPiù Tv, ha confermato che il finale della tredicesima stagione non ha messo fine alla storia di Valentina, quindi mai dire mai a un suo ritorno:

Il finale della tredicesima stagione resta apertissimo per il mio personaggio. Per questo mi auguro che la produzione mi chiami anche per la prossima stagione.

Per quanto riguarda il suo ruolo nel cast di Che Dio ci Aiuti 7, Emma Valenti non ha potuto svelare nulla. Le riprese della settima stagione della fiction sono iniziate da poco ad Assisi, e proseguiranno fino alla fine di luglio. Il nuovo ciclo di puntate vedrà l’uscita di scena di Elena Sofia Ricci e il passaggio di testimone a Francesca Chillemi, volto di Azzurra Leonardi, che diventerà protagonista assoluta – una simile mossa accaduta anche in Don Matteo tra Terence Hill e Raoul Bova.

In Che Dio ci Aiuti 7, Azzurra resterà in convento: “Sono l’erede di Suor Angela”, così ha annunciato Francesca Chillemi nel corso di un’intervista con Bubino Blog. Per prepararsi alla nuova vita di Azzurra, l’attrice ha raccontato di aver visitato un convento di clausura: “Ho capito cosa significhi una vocazione: le suore mi raccontavano la loro scelta di cui erano fermamente convinte. Per noi si tratterebbe di una vita di rinunce, per loro assolutamente no”. E cosa ne pensa invece Francesca Chillemi della fede? “Ho una fede un po’ mia ma prego ogni giorno”.

Che Dio ci Aiuti 7 dovrebbe debuttare su Rai1 nei primi mesi del 2023. Nell’attesa vedremo Francesca Chillemi nella fiction Mediaset Viola come il Mare, al fianco dell’attore turco Can Yaman, apparso in Che Dio ci Aiuti nel finale della sesta stagione.

