Torna in onda The Blacklist 9 su Sky Investigation con i nuovi episodi di stagione a partire da stasera, 17 luglio. The Blacklist 9 è la prima stagione senza Megan Boone nei panni di Elizabeth Keen. L’attrice ha infatti lasciato la serie tv nel finale dell’ottava stagione, decidendo di non rinnovare il suo contratto. Oltre a lei, anche lo showrunner Jon Bokenkamp ha detto addio dopo otto stagioni. Al suo posto, è subentrato il produttore esecutivo John Eisendrath al timone della serie tv. È anche l’ultima stagione con Amir Arison nei panni di Aram Mojtabai e Laura Sohn nel ruolo di Alina Park.

Si parte con l’episodio 9×07 dal titolo Tra sonno e risveglio, di cui vi riportiamo la sinossi:

In una serie di flashback, Donald Ressler ricorda le sue azioni all’indomani della morte di Elizabeth Keen.

A seguire, l’episodio 9×08 intitolato Dr. Razmik Maier (No. 168). Ecco la sinossi:

La morte di un tennista professionista porta la Task Force da un medico che potrebbe fissare le quote per un importante sindacato di scommesse sportive. Red scava più a fondo nel tradimento di Dembe. Ressler lotta con la sobrietà.

The Blacklist 9 su Sky Investigation torna in onda domenica 24 luglio con gli episodi 9×09 e 9×10. Nel primo, una serie di attacchi coordinati contro i luogotenenti di Red mette Dembe in pericolo imminente, spingendolo a rivivere gli eventi che lo hanno portato a unirsi all’FBI due anni prima. Nel secondo, l’indagine della Task Force su Arcane Wireless, una rete cellulare per criminali non rintracciabile, porta a conseguenze inaspettate. Red corre contro il tempo per tirare fuori dai guai un collega.

Nel cast di The Blacklist 9: James Spader nel ruolo di Raymond “Red” Reddington; Diego Klattenhoff nei panni dell’agente Donald Ressler; Amir Arison nel ruolo di Aram Mojtabai; Laura Sohn nel ruolo di Alina Park; Hisham Tawfiq nella parte di Dembe Zuma; e infine Harry Lennix che interpreta il direttore della Task Force dell’FBI Harold Cooper.

L’appuntamento con The Blacklist 9 su Sky Investigation è per stasera a partire dalle 21:15.

