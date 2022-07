Il colosso di Seul starebbe già proiettato verso una stima al ribasso delle vendite relative ai pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5, che verranno presentati l’anno prossimo (non sono stati ancora presentati nemmeno i Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4). La società asiatica avrebbe impostato gli obiettivi di vendita intorno ai 10 milioni di pezzi complessivi, di cui 2 milioni per il Fold e per il Flip. Si tratta di cifre di molto inferiori a quelle stimate per la quarta generazione, che si prevede venderanno 15 milioni di unità.

Del resto, l’OEM sudcoreano aveva ipotizzato, in un primo momento, di raggiungere la vendita di 10 milioni di pezzi proprio per i prossimi Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4, salvo poi ritoccare i numeri al rialzo. L’attuale terza generazione, giusto per darvi un’idea precisa di quello di cui si sta parlando, hanno totalizzato insieme i 7,1 milioni di spedizioni. Pare strano che il produttore asiatico, da un anno all’altro, decida di ridimensionare al ribasso le vendite dei propri prodotti, ma avrà eventualmente considerato un po’ di fattori che continuano ad essere predominanti, come la pandemia da Covid-19 (i contagi stanno continuando a salire) e la guerra tra Ucraina e Russia, che stanno facendo aumentare a dismisura il prezzo delle componenti (c’è anche da considerare la concorrenza, che si sta affinando circa il segmento specifico dei pieghevoli, finora sotto il diretto controllo del colosso di Seul).

Per il momento sarebbe il caso limitarsi a pensare ai Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4, che dovrebbero essere presentato il prossimo 10 agosto insieme ai Galaxy Watch 5; ci sarà poi tempo di rivolgersi ai Samsung Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5 ed a quello che saranno capaci di garantire.

