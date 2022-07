Non è la prima volta che accade ma è ritornato di scena l’errore limitiamo la frequenza con cui puoi eseguire azioni Instagram in questo caldo weekend di metà luglio, a dire la verità, contrassegnato da un numero notevole di problemi proprio per il social per immagini. Anche rallentamenti e mancati caricamenti di contenuti si manifestano per diversi utenti oramai da ore: cerchiamo dunque di capire cosa stia succedendo e se ci sono dei possibili tempi di ripristino del servizio.

Fin da ieri 16 luglio ma ancora in questa domenica 17 luglio dobbiamo prendere atto che non pochi utenti del social si interfacciano proprio con l’errore limitiamo la frequenza con cui puoi eseguire azioni Instagram. Quando appare la notifica specifica sulla schermata dell’app per Android e iPhone, le operazioni possibili per l’iscritto sono decisamente limitate appunto. I comuni comandi di caricamento di storie ma anche la semplice visione del feed è del tutto o in parte inibita. Dunque accade che spesso ci si trovi davanti solo la schermata bianca (o nera) del social senza alcun elemento.

A dire la verità, va precisato che i primissimi problemi al social per immagini si sono verificati nella notte tra giovedì e venerdì scorso, con un vero e proprio down globale del servizio. Dal grave episodio sono venuti fuori, a cascata, tutti gli altri problemi appunto. Anche l’errore limitiamo la frequenza con cui puoi eseguire azioni Instagram sarebbe anch’esso figlio del primo importante malfunzionamento. Possiamo ipotizzare dunque che un completo ritorno alla normalità possa concretizzarsi nelle prossime ore appunto ma ancora per tutta la giornata (purtroppo) qualcuno potrebbe avere davvero a che fare con le difficoltà appena esaminate. Nell’attesa potrebbe essere utile verificare che la versione dell’app social presente sul proprio smartphone sia la più aggiornata presente sul proprio Play Store.

