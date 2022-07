Ben Affleck e Jennifer Lopez si sarebbero sposati in gran segreto. Secondo TMZ, che per prima ha ottenuto lo scoop, la coppia hollywoodiana avrebbe detto “Lo voglio” nel deserto.

Il noto magazine, specializzato in gossip ed esclusive, è riuscito ad entrare in possesso dei documenti del tribunale che testimoniano una licenza di matrimonio dalla contea di Clark, in Nevada, rilasciata sabato 16 luglio. Nel documento ci sono entrambi i nomi completi degli attori, Benjamin Geza Affleck e Jennifer Lynn Lopez. Una fonte vicina alla coppia ha confermato a TMZ che i ‘Bennifer’ si sarebbero infatti sposati e ora sono marito e moglie.

TMZ è stato il primo a riportare la notizia del loro fidanzamento all’inizio del 2022, quando JLo era stata avvistata con indosso un anello mentre faceva acquisti con sua figlia di 14 anni. Subito dopo, l’artista ha condiviso la notizia con i suoi fan tramite un videomessaggio sulla sua newsletter.

Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono fidanzati per la prima volta alla fine del 2002, ma hanno annullato le nozze nel 2004 e tra loro era finita. Dopo la separazione, entrambi hanno avuto relazioni diverse: lui si è sposato con Jennifer Garner (dal 2005 al 2018), conosciuta anni prima sul set di Daredevil, mentre lei è convolato a nozze con Marc Anthony (sono rimasti insieme dal 2004 al 2014).

Ben e JLo si sono poi ritrovati quasi un anno fa, e da allora sono diventati inseparabili. Il mese scorso, la coppia si stava preparando alla convivenza, con Jennifer Lopez avvistata fuori una tenuta di Beverly Hills. La relazione tra i due è sempre stata sotto ai riflettori, paparazzati ovunque andassero e suscitando una grande attenzione di fan e curiosi.

