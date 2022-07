Quest’oggi, domenica 17 luglio, probabilmente starete leggendo quest’articolo seduti comodamente su un divano, al tavolino di un bar o sotto un ombrellone in spiaggia, ma sicuramente, se siete in cerca di uno smartphone buono per caratteristiche e qualità/prezzo, allora non dovreste farvi scappare il fantastico Samsung Galaxy S21 FE 5G, il top di gamma economico del colosso sudcoreano è adesso disponibile al minimo storico su Amazon con uno sconto del ben 36%. Venduto e spedito da terzi generalmente entro 3-4 giorni, troverete il device all’imperdibile prezzo di 493,19 euro (invece di 769 euro di listino), in versione italiana e nel bellissimo colore Grigio (Graphite). Se siete curiosi di scoprire maggiori dettagli tecnici del dispositivo, eccovi accontentati.

Con il Samsung Galaxy S21 FE 5G avrete la possibilità di avere tra le mani uno smartphone di fascia alta davvero potente che non vi deluderà mai e che sarà in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze. Il top di gamma mostra uno straordinario design premium e sfoggia un display Dynamic AMOLED da 6,4 pollici ad elevata risoluzione (2340 x 1080 pixel), garantendo una buona luminosità e una calibrazione dei colori altrettanto soddisfacente anche alla luce diretta del sole. Lo schermo per è più fluido grazie alla funzione Super Smooth 120Hz. Il telefono sfrutta un SoC octa-core di ultima generazione che lavora egregiamente. Inoltre, insieme alla tecnologia a basso consumo energetico, questo chip è veloce, potente e intelligente.

Quanto al comparto fotografico, possiamo dire che il Samsung Galaxy S21 FE 5G, oggi in super offerta su Amazon, rende epico ogni scatto grazie alla fotocamera di livello professionale che assicura contenuti d’effetto, scattando foto e video incredibilmente realistici con livelli di dettaglio sorprendenti. Sul retro troviamo una tripla fotocamera così suddivisa: ultra-grandangolare da 12MP, grandangolare da 12MP e teleobiettivo da 8MP; mentre la fotocamera anteriore è da 32MP. Il tutto è alimentato da una batteria da 4500mAh, che lavora insieme al display e al processore a basso consumo energetico così da durare più a lungo durante la giornata.

