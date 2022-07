The Handmaid’s Tale 5 dà il benvenuto ad un nuovo personaggio nella première di stagione: dopo l’addio a sorpresa di Alexis Bledel, arriva Genevieve Angelson, già nota al pubblico per il ruolo di Mia in New Amsterdam. A confermarlo è stata la stessa attrice, che però non specifica se questo nuovo progetto implichi l’addio al medical drama di NBC.

Il suo ruolo in The Handmaid’s Tale 5 sarà quello di una Moglie, ovvero la compagna di un Comandante di Gilead. Come d’altronde rimostra anche l’annuncio stesso dell’ingresso nel cast: “Benedetta sia la rivelazione del progetto“, ha twittato Angelson facendo il verso al celebre e ormai iconico saluto delle Ancelle usato nella serie. Nel suo tweet anche una una foto che la ritrae con la veste verde che le mogli dei Comandanti indossano abitualmente come status symbol.

Ad aggiungere qualche dettaglio sul suo personaggio in The Handmaid’s Tale 5 è TvLine: Genevieve Angelson reciterà nei panni di Mrs. Wheeler, una ricca signora canadese che idolatra Serena e che fa da traino per l’ascesa di Gilead a Toronto. Sempre secondo TvLine, Angelson apparirà in circa cinque episodi della nuova stagione, al via il 14 settembre prossimo con l’uscita dei primi due su Hulu (qui teaser e trama).

Per Angelson The Handmaid’s Tale 5 arriva dopo numerosi ruoli in tv: oltre a New Amsterdam, è apparsa in The Afterparty, This Is Us, Titans, Blue Bloods e Good Girls Revolt. Resta da capire come il coinvolgimento di Angelson nel dramma distopico di Hulu impatterà sulla sua presenza nella prossima stagione di New Amsterdam.

