Superman e Lois finalmente si prepara a debuttare nel prime time di Italia1 con buona pace di tutti coloro che per due anni hanno atteso di vedere gli episodi della serie che sembra essere legata all’Arroweverse di Oliver Quinn e i suoi. Sulla questione c’è ancora un dibattito in corso anche se i protagonisti della serie spesso hanno fatto capolino nei maxi crossover delle serie DC/The CW, ma da questa sera l’unica cosa che interessa ai fan è vedere i primi episodi di quello che possiamo definire un family drama in salsa supereroe.

L’appuntamento è fissato alle 21.20 con Superman e Lois su Italia1 con il primo dei tre episodi in programma dal titolo A Smallville in cui, dopo anni passati ad affrontare supercriminali, mostri pronti a devastare Metropolis e invasori alieni intenzionati a spazzar via la razza umana, il Supereroe più famoso del mondo, l’Uomo di Acciaio, alias Clark Kent e la sua Lois Lane, si trovano davanti una tra le più grandi sfide di sempre: diventare genitori.

A complicare il già spaventoso compito di crescere due ragazzi, c’è anche l’eventualità che i loro figli Jonathan e Jordan possano, crescendo, ereditare i superpoteri kryptoniani del padre. Tornati a Smallville per gestire gli affari della famiglia Kent, Clark e Lois rincontrano Lana Lang, funzionaria della banca locale che è stata anche il primo amore di Clark, e suo marito Kyle Cushing, capo dei vigili del fuoco.

A seguire andranno in onda gli episodi dal titolo Eredità e I vantaggi del non fare nulla da tappezzeria mentre si abituano alle loro nuove vite a Smallville, Lois e Clark prendono una decisione importante riguardo a uno dei loro figli. Il nostro eroe racconta a Jordan e Jonathan parte della sua storia kryptoniana durante una colazione di famiglia.

La serata si concluderà con un’altra prima visione, quella dei primi episodi di Batwoman 2. A notte fonda andranno in onda gli episodi 1 e 2 dal titolo Che cosa e’ successo a Kate Kane? Storia di una criminale. Mentre gli amici e la famiglia di Kate Kane continuano a sperare di trovarla, Ryan Wilder, una senzatetto di 25 anni, trova per caso la Bat-Tuta. Stanca di essere una vittima, Ryan decide di usare la Tuta come un’armatura, e di andarsene in giro per Gotham al solo scopo di eliminare i membri di una nuova gang, la Società delle False Facce.

Nel frattempo sia Jacob Kane, che Luke Fox, avviano le ricerche di Kate; Mary Hamilton, tenta di superare il dolore per aver perso un altro membro della sua famiglia, mentre Alice è furiosa contro chiunque le abbia tolto la possibilità di vendicarsi della sorella.