Il produttore asiatico sta preparando il lancio del Samsung Galaxy Z Flip 4 per il mese di agosto, che non dovrebbe essere troppo diverso rispetto al Samsung Galaxy Z Flip 3, almeno non per quanto riguarda il design esterno. Stando a quanto riportato da ‘SamMobile‘, potrebbero comunque esserci delle piccole differenze: il Samsung Galaxy Z Flip 4 avrà una struttura in metallo più piatta che circonda le due metà del device. I pulsanti laterali potrebbero essere leggermente più grandi, anche se è difficile esserne sicuri (non possiamo sbilanciarci a riguardo, le indicazioni di cui sopra sono ancora da confermare).

L’alloggio della doppia fotocamera potrebbe risaltare un po’ di più rispetto al Samsung Galaxy Z Flip 3. Con ogni nuovo modello rilasciato, l’OEM sudcoreano pare essersi orientato dai bordi arrotondati ad un design a blocchi, che probabilmente meglio si adatta al telefono pieghevole a conchiglia. I bordi più piatti dovrebbero anche offrire una presa meno scivolosa.

Il Samsung Galaxy Z Flip 4 potrebbe essere annunciato il 10 agosto e l’azienda asiatica pianificare di rilasciarlo circa due settimane più tardi, nello stesso mese. Evidentemente, nulla è ufficiale finché non lo è in pratica: alcuni di questi elementi di design trapelati rimangano comunque suscettibili di successive modifiche. Ci separano solo poche settimane dall’evento Unpacked di presentazione del Samsung Galaxy Z Flip 4 (che ricordiamo verrà presentato insieme all’altro pieghevole, il Samsung Galaxy Z Fold 4, ed ai wereable di prossima generazione Samsung Galaxy Watch 5), ma non ci aspettiamo comunque che il device pieghevole in arrivo sia molto diverso da quello che abbiamo visto finora. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

