Il Napoli allenato da mister Spalletti prosegue il suo lavoro in ritiro pre-campionato a Dimaro, per portare al termine una preparazione ottimale in vista della prossima ed ostica stagione di Serie A. Gli azzurri, ormai privi di Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly, Ospina e probabilmente di Mertens, sono già scesi in campo giovedì scorso per disputare la prima amichevole contro il Bassa Anaunia, vinta per 10-0. Domenica 17 luglio alle ore 18.00 ci sarà subito un secondo test-match contro il Perugia.

La compagine umbra ha da poco lasciato il comando all’allenatore Fabrizio Castori, che ha sostituito Massimiliano Alvini, passato alla Cremonese. Certamente, in vista della seconda amichevole, il tecnico Spalletti avrà l’occasione di provare gli uomini a sua disposizione e farli ruotare, così da riuscire ad ottenere poi la formazione ideale che sarà poi quella definitiva da far scendere in campo nelle prossime partite ufficiali. Ricordiamo, infatti, che il Napoli lascerà il Trentino e si trasferirà dal 23 luglio al 6 agosto a Castel di Sangro, in Abruzzo, dove affronterà ben quattro amichevoli internazionali contro Adana Demirspor, Maiorca, Girona ed Espanyol. A questo punto, non ci resta che andare a scoprire dove vedere la diretta TV e streaming del prossimo match contro il Perugia.

Anche Napoli-Perugia, seconda amichevole pre-stagionale in programma domenica 17 luglio alle ore 18.00, si potrà vedere in diretta streaming direttamente sul profilo ufficiale Facebook della SSC Napoli, in modo del tutto gratuito.

Detto ciò, non ci resta che augurare un buon divertimento a tutti i tifosi azzurri. Queste a seguire sono le probabili formazioni che i tecnici Spalletti e Castori potranno schierare in campo:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (capitano), Zanoli, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Demme, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

PERUGIA (3-5-2): Moro; Sgarbi, Angella, Dell’Orco; Casasola, Kouan, Iannoni, Santoro, Angori; Melchiorri, Olivieri.

Continua a leggere su optimagazine.com