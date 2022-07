Nulla da fare, in questo mese di luglio, per la disponibilità PS5 presso le catene di elettronica specializzate e l’e-commerce per antonomasia Amazon. Restano decisamente a bocca asciutta tutti coloro che ancora non sono riusciti a mettere le mani sulla nota console da ormai troppo tempo. Proprio nella settimana che volge al termine, la console di casa Sony ha mancato due appuntamenti importanti, deludendo più di qualche gamer.

Niente vendita del mercoledì per GameStop

Per il secondo mercoledì consecutivo, la disponibilità PS5 da GameStop è saltata. L’ultima flash sale per il dispositivo si è concretizzata a fine giugno e da allora nessuno ha avuto più la possibilità di portarsi a casa il prodotto attraverso la live Twitch di metà settimana, come accaduto invece spesso tra maggio e giugno scorso appunto.

Non sappiamo esattamente quale sia la situazione relativa alle scorte della console presso il sito di vendite specializzato in gaming. Finora quest’ultimo ha proposto, almeno una volta in settimana, la vendita della PS5 in bundle con qualche titolo o accessorio. Certo si è sempre trattato di un numero esiguo di esemplari, standard o digital, ma questi hanno spesso rappresentato l’unica occasione di acquisto per i fan del prodotto. Purtroppo, invece, le opportunità stanno ora mancando del tutto e non è dato sapere se ce ne saranno presto delle altre.

Occasione Amazon Prime pure mancata

L’altro grande appuntamento mancato con la disponibilità PS5 è stato quello dell’Amazon Prime Day del 12 e 13 luglio. Non che ci si aspettasse la console in promozione, ma durante la due giorni di sconti del noto store, in molti avevano sperato in qualche flash sale legata ad un certo numero di esemplari. Nulla da fare neanche su questo fronte ed è davvero impossibile ipotizzare i tempi di una possibile nuova occasione di acquisto.

