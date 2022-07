Dopo tanti rumors e attesa sembra proprio che le sorelle Selassiè siano fuori da Tale e Quale Show 2022. Per settimane si è parlato delle ereditiere come possibili concorrenti del talent show vip di Carlo Conti con la possibilità di portare band femminili sul palco (almeno in base alle loro possibilità vocali) ma il progetto non è andato in porto.

Secondo le ultime novità arrivate da TvBlog sembra che le Selassié siano rimaste fuori da Tale e Quale Show 2022 a favore di altri concorrenti a partire da Alessandra Mussolini e Valeria Marini. Nel primo caso si tratterebbe di una terza partecipazione agli show di Rai1 dopo aver calcato il palco di Ballando con le Stelle e Il Cantante Mascherato mentre nel secondo caso si tratterebbe di una ‘novità’ visto che la Marini si è dedicata anima e corpo ai reality, anche in Spagna, ma senza cimentarsi in una vera e propria gara canora.

Nel cast di Tale e Quale Show 2022 dovrebbero esserci anche il vincitore di Amici 2004 Antonino Spadaccino, Giles Rocca, l’imitatore Claudio Lauretta, l’ex di Amici e attore Andrea Dianetti, Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Valentina Persia e Samira Lui. Il cast di Tale e Quale Show potrebbe ancora non essere completo e quindi i fan delle sorelle possono ancora sperare anche se la possibilità di vederle sul palco di Carlo Conti è davvero al minimo.

Confermatissima dovrebbe essere la giuria del programma, salvo imprevisti, ovvero i mitici Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Il programma andrà in onda dal 30 settembre e fino al 18 novembre nella consolidata serata del venerdì andando allo scontro con il Grande Fratello Vip 2022/2023.