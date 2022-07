Il cast della serie Yu degli Spettri di Netflix prende forma. Lo streamer ha trovato il suo protagonista: sarà Takumi Kitamura a vestire i panni del detective del mondo degli spiriti, Yusuke Urameshi. I nomi degli altri attori verranno rivelati in seguito.

Conosciuto in Italia con il titolo Yu degli Spettri, il manga Yu Yu Hakusho era stato pubblicato sul magazine Weekly Shonen Jump dal 1990 al 1994 per un totale di 175 capitoli. Nel 1992 è stato sviluppato un anime, andato poi in onda nel nostro Paese solo nel 2001, trasmesso prima su La7 poi su MTV. L’anime ha anche avuto due lungometraggi animati.

Il protagonista della storia è Yusuke Urameshi, uno studente bello di 14 anni che non ha alcun rispetto per le regole. Un giorno, però, sconvolge l’equilibrio delle forze celestiali quando si sacrifica per salvare un bambino che sta per essere investito da un’auto; la sua morte non era prevista nell’aldilà e, per risolvere la situazione, gli viene concessa la possibilità di ritornare in vita. Yusuke dimostra che, sotto la corazza di bulletto, si nasconde un ragazzo puro di animo. Perciò il re degli spiriti gli propone di diventare “detective del mondo degli spiriti”, la cui missione sarà quella di salvaguardare la pace tra il mondo degli uomini e quello degli spiriti, sempre più minacciata dall’aumento di demoni malvagi. In questa sua missione è affiancato da Botan, traghettatrice di anime del fiume Sanzo.

Netflix Anime ha pubblicato il primo poster per l’adattamento live-action di Yu degli Spettri, oltre a una serie di altre locandine che svelano piccoli dettagli sugli altri personaggi.

Yu degli Spettri non è l’unico adattamento anime live-action a cui il servizio di streaming sta attualmente lavorando. In via di sviluppo c’è quello di One Piece. Netflix ci riprova dopo il fallimento di Cowboy Bebop, accolto in maniera fredda e critica da pubblico e critica, motivo per cui la piattaforma l’ha cancellato.

Yu degli Spettri di Netflix dovrebbe arrivare sul servizio di streaming nel dicembre 2023.

