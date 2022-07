Poche ore dopo le prime notizie è arrivata la replica di Clementino sulla patente “ritirata” – virgolettato necessario – in un video postato su Instagram dallo stesso rapper.

Il ritiro della patente di Clementino

Nella giornata di ieri, venerdì 15 luglio, si è parlato tanto della disavventura occorsa a Clementino mentre si trovava nell’Isola di Ischia. Il rapper partenopeo, secondo le notizie, si trovava alla guida di un auto da Noleggio Con Conducente (NCC) ma non avrebbe avuto l’abilitazione necessaria per quel tipo di veicolo.

Per questo, secondo la stampa, la polizia che lo aveva fermato sulla via del rientro all’hotel per un controllo di routine, avrebbe disposto il ritiro della patente. In seguito il rapper sarebbe stato riaccompagnato all’albergo a bordo di un taxi. In un primo momento Clementino non aveva commentato la vicenda, riportata comunque da agenzie e testate online.

Il rapper si trovava presso l’Isola di Ischia per partecipare a un contest cinematografico per poi esibirsi in un locale. Nelle ultime ore è arrivata la replica di Clementino, che in un video pubblicato su Instagram ha fatto chiarezza sulla vicenda.

La risposta di Clementino

Clementino ha girato un video all’esterno del commissariato di polizia di Ischia e ha fatto chiarezza, concludendo con un appello rivolto ai giornalisti che ieri, venerdì 15 luglio, hanno riportato la notizia.

“È arrivato il momento di spiegare alcune cose, sono al commissariato di Ischia dove ho risolto questa situazione. Non mi è stata ritirata la patente. La mia patente è qui, come potete vedere, e questo è il verbale della multa che ho appena pagato perché non avevo la patente con me. Soltanto questo. Quindi chiedo a tutti i giornalisti di non scrivere stron*ate“.

Il rapper era quindi sprovvisto di patente al momento del controllo, ragione per cui avrebbe ricevuto una multa che ha prontamente pagato.

