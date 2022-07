Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La vera storia degli 883 è la nuova scommessa di Sky Original: una dramedy ispirata alla storia di Max Pezzali e Mauro Repetto, ma soprattutto al progetto degli 883 che ha segnato un’epoca per i Millennials e non solo.

Il titolo Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La vera storia degli 883 è ancora provvisorio, visto che il progetto è attualmente in sviluppo: la serie sarà realizzata da Sky e Groenlandia, per la regia di Sydney Sibilia (apprezzato regista della trilogia Smetto Quando Voglio e del film L’incredibile storia dell’Isola delle Rose di Netflix), qui al suo debutto dietro la macchina da presa per una serie televisiva.

L’annuncio del progetto di Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La vera storia degli 883 è arrivato a seguito della presentazione della line-up dei nuovi contenuti della prossima stagione Sky e dopo il successo dei due live a San Siro con cui Pezzali ha festeggiato i 30 anni di una carriera da re del pop italiano. La storia di Max Pezzali e Mauro Repetto, dall’adolescenza alle prime canzoni insieme fino al successo intergenerazionale degli 883, sarà sceneggiata sotto forma di dramedy a firma di Sydney Sibilia, Chiara Laudani, Francesco Agostini e Giorgio Nerone. Non un documentario, dunque, come precisa lo stesso regista, ma una vera e propria serie fictional con attori che interpretano Pezzali, Repetto e tutti i personaggi che hanno avuto un peso nella loro carriera, capace di rivoluzionare la musica leggera italiana.

Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La vera storia degli 883 sarà uno dei titoli inediti che Sky proporrà nel palinsesto 2022/2023, in esclusiva per gli abbonati Sky e in streaming su Now, ma non ha ancora una data d’uscita. Ecco il videoannuncio in cui Sydney Sibilia e Max Pezzali parlano per la prima volta della serie.

