A 73 anni Bruce Springsteen diventa nonno. La notizia del lieto evento arriva dalla moglie Patti Scialfa che sui social ha pubblicato la foto e il nome della prima nipotina del Boss.

Bruce Springsteen diventa nonno

Per il Boss è un nuovo traguardo: dopo i successi internazionali, i concerti memorabili e i duetti eccellenti è nata la piccola Lily Harper, figlia di Sam Ryan Springsteen e della fidanzata.

La moglie del Boss Patti Scialfa ha pubblicato su Instagram i primi scatti in bianco e nero della piccola Lily Harper e ha scritto: “Portando a spasso la bimba. Lily Harper Springsteen”. Nei commenti sono arrivati a pioggia gli auguri anche da parte delle star, come un entusiasta Tom Morello (Rage Against The Machine, Audioslave, Prophets Of Rage) che scrive: “Mio Dio! Congratulazioni”.

Parole piene di affetto arrivano anche da Jill Kristin McCormick che sui social si firma come Jill Vedder essendo la moglie di Eddie Vedder, frontman dei Pearl Jam: “È bellissima, amo il suo nome, specialmente la parte ‘Harper’ dal momento che anche noi abbiamo un ‘Harper’ in famiglia”.

Per il momento Bruce Springsteen non ha rilasciato dichiarazioni a riguardo.

Bruce Springsteen in Italia nel 2023

Nel frattempo è già tantissima l’attesa per l’arrivo di Bruce Springsteen in Italia nel 2023. A fine maggio, infatti, il Boss passerà per il Belpaese con 3 date dopo tanti anni di assenza per via del Covid-19.

Il 18 maggio 2023 il Boss sarà a Ferrara presso il Parco Urbano Giorgio Bassani; il 21 maggio sarà al Circo Massimo di Roma per poi tornare durante l’estate, il 25 luglio 2023 all’Autodromo Nazionale di Monza, nel Prato della Gerascia.

L’ultimo disco di Bruce Springsteen è Letter To You (2020), uscito quasi a sorpresa dopo Western Stars (2019) e trainato da singoli di successo come Ghosts e I’ll See You In My Dreams.

Continua a leggere su optimagazine.com