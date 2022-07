The Rising – Caccia al mio Assassino debutta in prima tv in Italia il 15 luglio su Sky Atlantic, con la programmazione dell’intera prima stagione in un’unica serata. A partire dalle 21.10, il canale 110 di Sky trasmette in sequenza tutti gli 8 episodi della serie soprannaturale inglese: si tratta di una produzione originale Sky basata sul format belga (Hotel) Beau Séjour del 2017 di Bert Van Dael e Sanne Nuyens.

La trama di The Rising – Caccia al mio Assassino parte dal misterioso caso della giovane Neve Kelly (interpretata da Clara Rugaard), che riesce a riemergere dalle profondità di un lago. Arrivata a casa, esausta e atterrita, la ragazza si rende conto di essere invisibile alla sua famiglia: quando nessuno dei suoi cari sembra accorgersi della sua presenza, Neve realizza di essere morta e decide di indagare per trovare il suo assassino. Solo in seguito scoprirà che suo padre è l’unico in famiglia a riuscire a vederla: così Neve inizierà a fargli domande su quanto accaduto la notte prima. Convinta che la sua morte sia frutto di un omicidio, indagherà per ottenere giustizia.

The Rising – Caccia al mio Assassino, a cavallo tra dramma soprannaturale e adolescenziale, è stata girata nel 2021 tra Manchester e dintorni ed è la prima produzione del tutto interna per Sky Studios: la serie ha debuttato solo lo scorso aprile nel Regno Unito e arriva in Italia il 15 luglio in prima tv assoluta.

Oltre che in onda su Sky Atlantic in un’unica sera, The Rising – Caccia al mio Assassino sarà disponibile per la fruizione in streaming su Now e on demand su Sky.

