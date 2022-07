Nella scaletta di Claudio Baglioni a Siracusa tutti i suoi più grandi successi. Due sono gli appuntamenti in programma al Teatro Greco, le uniche due tappe in Sicilia per la tournée estiva di Claudio Baglioni. Dodici Note Tour – Tutti Su fa tappa il 15 e il 16 luglio al Teatro Greco di Siracusa dopo il grande successo degli spettacoli alle Terme di Caracalla di Roma a giugno.

Dopo i primi 12 appuntamenti consecutivi nell’incantevole location delle Terme di Caracalla, Claudio Baglioni porta i suoi successi al Teatro Greco, pronto a far emozionare i suoi fan con un viaggio a ritroso nei suoi successi evergreen.

Baglioni sarà accompagnato sul palco da 123 tra musicisti, coristi e performer classici e moderni, con la direzione artistica di Giuliano Peparini.

Ultimi biglietti per Claudio Baglioni a Siracusa

Sono disponibili gli ultimi biglietti per assistere ai due concerti di Claudio Baglioni a Siracusa. per la data del 15 luglio sono in vendita su TicketOne gli ultimi posti nella categoria 3 al prezzo di 60 euro e nella cavea non numerata al prezzo di 40 euro.

Per lo spettacolo del 16 luglio sono in vendita biglietti al prezzo di 40 euro nel solo settore della cavea non numerata.

Le date di Claudio Baglioni a Siracusa

15 luglio 2022 – Teatro Greco – SIRACUSA (recupero del 17 luglio 2020 e del 16 luglio 2021)

16 luglio 2022 – Teatro Greco – SIRACUSA (recupero del 17 luglio 2021)

Dopo i due concerti a Siracusa, Baglioni è atteso all’Arena di Verona per gli ultimi due appuntamenti della tournée Dodici Note – Tutti Su. Le date sono quelle del 26 e del 27 luglio.

Scaletta di Claudio Baglioni a Siracusa

Io sono qui

Dodici note

Acqua dalla luna

Dagli il via

Un nuovo giorno o un giorno nuovo

Gli anni più belli

Un po’ di più

Amori in corso

Come ti dirò

Io non sono lì

Quante volte

Mal d’amore

E adesso la pubblicità

Io me ne andrei

Con tutto l’amore che posso

Quanto ti voglio

Fammi andar via

W l’Inghilterra

Poster

Uomini persi

Ninna nanna nanna ninna

Buona fortuna

Noi no

Questo piccolo grande amore / Amore bello / E tu… / Sabato pomeriggio / Strada facendo

Uomo di varie età

Strada facendo

Avrai

Mille giorni di te e di me

Via

La vita è adesso