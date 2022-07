È stata ritirata la patente a Clementino. Il rapper partenopeo si trovava nell’Isola di Ischia e, durante un controllo di polizia, gli agenti hanno riscontrato un’irregolarità che ha portato al ritiro della licenza di guida e all’accompagnamento dell’artista in albergo. Cos’è successo?

Ritirata la patente a Clementino

La vicenda ha avuto luogo nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 luglio 2022. Il rapper si trovava all’Isola di Ischia per partecipare a un festival cinematografico per poi esibirsi in un locale isolano.

Dopo lo show, il rapper di Black Pulcinella si è messo alla guida di una monovolume NCC (Noleggio Con Conducente) per ritornare in albergo. Lungo la strada Clementino è stato fermato dalla polizia per un controllo di routine. Durante le fasi di verifica gli agenti hanno riscontrato che il rapper partenopeo non era in possesso dell’abilitazione per condurre veicoli a noleggio con conducente. Per questo la polizia ha disposto il ritiro della patente del rapper.

Per il momento Clementino non ha commentato la vicenda. Secondo Fanpage, Clementino avrebbe anche ricevuto una multa e – come riporta ANSA – sarebbe stato riaccompagnato in hotel a bordo di un taxi.

L’abilitazione per i veicoli a noleggio

Per condurre veicoli da Noleggio Con Conducente è necessario il Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) della stessa categoria della patente di guida.

Chi è in possesso di una patente di tipo B, per esempio, dovrà esibire un CAP di tipo B. A quanto pare Clementino non era in possesso di tale Certificato e per questo la polizia ha agito di conseguenza. La monovolume sulla quale viaggiava il rapper partenopeo apparteneva a una ditta di trasporti con sede nell’Isola Verde.

Per il momento Clementino non ha rilasciato dichiarazioni né ha reso nota la sua versione dei fatti, ma il rapper potrebbe aver scelto di mantenere privata la vicenda.

