Manca molto poco alla conclusione di NCIS 19 e NCIS: Hawai’i su Rai2: entrambi i procedurali di CBS, in onda ogni venerdì in prima visione assoluta, arriveranno al termine della programmazione entro la fine del mese di luglio.

NCIS 19 e NCIS: Hawai’i tornano in onda dopo una settimana di pausa il 15 luglio: per lo storico format con Mark Harmon (che ha lasciato il cast all’inizio di questa stagione) si tratta del diciannovesimo episodio, mentre per il suo spin-off che ha debuttato quest’anno si tratta del ventesimo.

NCIS 19 e NCIS: Hawai’i si concluderanno il 29 luglio, per poi tornare nella prossima stagione televisiva con i nuovi capitoli inediti, rispettivamente il ventesimo e il secondo, già confermati da CBS.

Si tratta dunque del terzultimo appuntamento con NCIS 19 e NCIS: Hawai’i. Ecco la trama dell’episodio dal titolo L’età difficile in onda il 15 luglio in prima serata dalle 21.10 su Rai2.

Un gruppo di adolescenti, figli dei militari che risiedono alla base della Marina di Norfolk, si introduce nelle case della base mentre gli inquilini sono assenti. È Teagan, una giovane problematica e ribelle, a rendere questo possibile: ha hackerato il sistema di apertura delle porte delle abitazioni. La squadra dell’NCIS è in allarme, la sicurezza della base potrebbe essere in pericolo. McGee prende molto a cuore il caso, stabilendo subito e delicatamente un legame con la ragazza…

La serata all’insegna di NCIS 19 e NCIS: Hawai’i prosegue dalle 22.20 con l’episodio 20 del nuovo spin-off ambientato alle Hawai’i, dal titolo Bersagli.

Sull’isola di Oahu, vengono uccise tre persone in quindici ore. La squadra indaga sugli omicidi per scoprire possibili collegamenti, Ernie lavora faticosamente ad un identikit.

Entrambi gli episodi di NCIS 19 e NCIS: Hawai’i sono visibili anche in streaming e restano disponibili sul catalogo di Raiplay per una settimana dalla messa in onda in chiaro.

