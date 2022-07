Ci sono alcune date e periodi da cerchiare in rosso sul calendario, per quanto concerne la storia concorso Allievi Carabinieri 2022 in Italia. Non affrontiamo l’argomento da quattro anni sul nostro magazine, ma la nuova occasione messa a disposizione dei candidati merita senza ombra di dubbio un primo approfondimento. Vediamo come stanno le cose, in modo che tutti possano farsi trovare pronti al momento giusto, secondo le informazioni che risultano disponibili fino al momento della pubblicazione del nostro articolo per chi intende procedere.

Tutte le indicazioni del caso per il concorso Allievi Carabinieri 2022 in Italia in arrivo nei prossimi mesi

Ci sono diverse fasi importanti che dobbiamo prendere in considerazione in questo periodo, per quanto concerne il concorso Allievi Carabinieri 2022 in Italia. Al di là del fatto che le vere e proprie prove arriveranno solo dopo la stagione estiva, ci sarà un primo step da fare già a luglio. Nello specifico, avremo a disposizione un vero e proprio simulatore di quesiti con il quale potremo prepararci al meglio ai test. A tal proposito, il servizio sarà disponibile ai candidati a partire dalle ore 8:30 del 18 luglio fino al 6 settembre 2022.

Al di là dei simulatori, occorre concentrarsi sul vero e proprio calendario delle prove. Si tratta di indicazioni di massima, con prova scritta che dovrebbe essere fissata entro la prima decade di settembre 2022. Toccherà poi alle prove fisiche, con appunto in questo caso fissato nel corso della prima decade di ottobre 2022 per i candidati VFP1 e VFP4, mentre arriveremo alla terza decade di ottobre 2022 per i candidati civili.

Infine, il concorso Allievi Carabinieri 2022 si concluderà coi classici accertamenti psicofisici e attitudinali. Il discorso qui si sposta verso la prima decade di novembre per i candidati VFP1 e VFP4, arrivando alla seconda decade di dicembre 2022 per i candidati civili.

Continua a leggere su optimagazine.com