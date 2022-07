Scatterà tra pochi minuti la vendita libera dei biglietti di Milan-Udinese, match valido per la prima giornata di Serie A, in programma sabato 13 agosto in anticipo. Dopo le indicazioni delle scorse settimane sulla partita in questione, ora abbiamo finalmente indicazioni più concrete. Le ultime 48 ore sono state caratterizzate da una prelazione riservata agli abbonati, i quali hanno avuto la possibilità di acquistare quattro biglietti a testa per altre persone, mentre a partire dalle 12 di oggi 15 luglio scatterà ufficialmente la vendita libera per assistere all’esordio ufficiale della squadra allenata da Pioli.

Cosa sappiamo sulla vendita libera dei biglietti di Milan-Udinese per la prima giornata di Serie A

Quali sono al momento le informazioni raccolte a proposito della vendita libera dei biglietti di Milan-Udinese per la prima giornata di Serie Complice il fatto che Inter e Milan abbiano praticamente esaurito la quota di ticket destinati agli abbonamenti in vista della prossima stagione, in questi giorni possono partire le rispettive prevendite in vista dell’esordio delle due squadre a San Siro. Coi nerazzurri, infatti, sono già in vendita i biglietti per la sfida allo Spezia in occasione della seconda giornata di campionato, mentre i rossoneri vivranno una giornata importante oggi sotto questo punto di vista.

Altre società, fatta eccezione per la Roma, sono molto più indietro in termini di abbonamenti venduti. Ecco perché la prevendita di altri club per le prime giornate di campionato, ad oggi, non ha una data ufficiale. Si proverà a piazzare abbonamenti il più a lungo possibile, per poi interfacciarsi alla fase della vendita libera. Tutti step che sono stati fatti con largo anticipo a proposito dei biglietti di Milan-Udinese.

Insomma, fate molta attenzione, perché i biglietti di Milan-Udinese andranno a ruba in giornata, come potete facilmente immaginare visto l’entusiasmo che ora c’è attorno ai campioni d’Italia.