Sono stati annunciati gli ospiti di Coca-Cola Summer Festival a Lignano Sabbiadoro. Stasera, venerdì 15 luglio, la manifestazione musicale fa tappa a Lignano con il palco allestito in Piazza Marcello D’Olivo. L’evento sarà trasmesso in diretta a partire dalle ore 21.00 sui canali di Radio 105 mentre al momento non è prevista la trasmissione su reti Rai e Mediaset.

“Da sempre Coca-Cola crede nella forza della musica”, dice Cristina Camilli, Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali Coca-Cola Italia nel presentare l’evento friulano.

Tanti gli artisti attesi al Coca-Cola Summer Festival a Lignano Sabbiadoro da Dargen D’Amico ad Aka 7even e The Kolors. Ma spicca il nome di Alessandra Amoroso, sul palco dello show dell’estate dopo essersi esibita allo Stadio San Siro il 13 luglio. Tutto Accade A San Siro, il titolo dell’evento che ha segnato il debutto della cantante salentina sul palco dello Stadio Meazza di Milano.

La tournée proseguirà nei palasport in autunno ma intanto l’Amoroso dovrà dividere stasera il palco con tanti colleghi della musica italiana.

Sul palco del Coca-Cola Summer Festival anche Matteo Romano e Annalisa, Rocco Hunt e Sottotono. Non mancheranno Baby K e Fred De Palma, due degli artefici degli ultimi tormentoni estivi.

Ci sarà Tredici Pietro, il figlio di Gianni Morandi, e spazio anche a Gemelli Diversi, Chadia Rodriguez, Dani Faiv e tanti altri. I cantanti attesi per la serata presenteranno i rispettivi singoli in radio. Di seguito l’elenco completo.

Gli ospiti di Coca-Cola Summer Festival a Lignano Sabbiadoro

Alessandra Amoroso, Annalisa, Dargen D’Amico, Baby K, Fred De Palma, Rocco Hunt, Aka7even, The Kolors, Gemelli Diversi, Matteo Romano, Nika Paris, Room 9, Follya, Vegan Jones, Tredici Pietro, Sottotono, Chadia Rodriguez, Dani Faiv, Damante, Edoardo Brogi, Berna, Crytical, Big Boy, Hanssel Delgado.