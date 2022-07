FBI: International 2 si reinventerà con una nuova protagonista: il volto principale Christiane Paul non tornerà nei nuovi episodi del procedurale della CBS, come ampiamente previsto dal finale della prima stagione, e al suo posto subentrerà Eva-Jane Willis.

Il cambio della guardia al vertice del cast di FBI: International 2 era chiaramente atteso, dopo che nel finale della prima stagione il personaggio di Paul, l’agente dell’Europol Katrin Jaeger, ha ricevuto una promozione che l’avrebbe portate in un ruolo di supervisore di tutta l’Europa occidentale. Il suo addio al Fly Team implicava necessariamente la nomina di un sostituto, ora finalmente ufficializzata.

In FBI: International 2 debutterà un nuovo personaggio interpretato da Eva-Jane Willis: la sua prima apparizione è prevista nella première di stagione che sarà trasmessa il prossimo il 20 settembre su CBS, come parte della serata All-FBI Tuesdays, il martedì sera dedicato al franchise di FBI.

Willis si presenterà in FBI: International 2 come la nuova agente dell’Europol Megan “Smitty” Garretson, descritta come una “agente Europol di strada con un’ampia esperienza alle spalle sotto copertura“. Entrerà a far parte del Fly Team mantenendo i contatti con ogni paese ospitante in cui esso risiede.

FBI: International 2 è stata rinnovata lo scorso maggio, quando CBS ha concesso una doppia promozione per due stagioni ciascuna delle tre le serie del franchise. Promozione meritata sul campo per lo spin-off dedicato alla squadra dell’FBI che insegue criminali in giro per il mondo allo scopo di neutralizzare le minacce contro i cittadini americani: la prima stagione è stata infatti tra le più viste su CBS tra i nuovi titoli del palinsesto 2021/2022. In Italia il poliziesco viene trasmesso in prima tv in chiaro su Rai2.

