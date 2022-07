In estate, a causa del caldo, è più difficile allenarsi. Le alte temperature inducono spesso alla tentazione di abbandonare le scarpe da ginnastica per restare al fresco del climatizzatore oppure su una bella spiaggia. Per non rinunciare all’allenamento, nonostante l’afa e il caldo, è opportuno seguire alcune regole fondamentali, in modo da non sottoporre il nostro corpo a stress eccessivo e fare sport nelle migliori condizioni possibili.



Innanzitutto bisogna scegliere l’orario migliore per allenarsi all’aria aperta. Evitare, dunque, le ore più calde del giorno. Per l’allenamento l’orario migliore è la mattina presto, fino alle 9. In alternativa la sera.



E’ bene fare molta attenzione all’alimentazione, evitando pasti molto pesanti. Preferire frutta e verdura di stagione, cibi leggeri e freschi. Da eliminare bibite gassate e alcolici. L’eccessiva concentrazione di zucchero può causare problemi al nostro organismo durante un allenamento ad elevate temperature.



L’idratazione è fondamentale. Prima di iniziare l’allenamento è bene bere acqua o qualche bevanda idrosalina. Durante l’allenamento invece è consigliabile bere con regolarità e con piccoli sorsi almeno una volta ogni 15 minuti.



Non bisogna effettuare uno sforzo fisico eccessivo, in particolar modo se le temperature sono alte. Le pause sono importanti tanto quanto la parte attiva dell’allenamento. E’ importante imparare ad ascoltare il proprio corpo e, in caso di giramenti di testa, battiti accelerati o affanno, è sempre meglio fermarsi precauzionalmente anche se non si sono raggiunti gli obiettivi prefissati.



Lo stretching è importantissimo anche col caldo. Fa fatto in modo meticoloso sia all’inizio che alla fine dell’attività fisica. I muscoli devono essere preparati all’allenamento e al termine della sessione è opportuno fare esercizi per distendere e rilassarli.