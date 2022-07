Peacock ha deciso di investire su Dr. Death 2, trasformando la miniserie con Joshua Jackson in una serie antologica. Il format basato sull’omonimo podcast di successo Wondery avrà dunque una seconda stagione, affidata alla showrunner, sceneggiatrice e produttrice esecutiva Ashley Michel Hoban che ha già firmato la prima. Inoltre anche lo showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore della prima stagione Patrick Macmanus (The Girl from Plainville) torna come produttore esecutivo del nuovo capitolo, tramite la sua società Littleton Road Productions, nell’ambito del suo accordo generale con UCP.

Dr. Death 2, esplorerà un nuovo caso di malasanità ispirato ad una storia vera. La trama è basata sulla storia di Paolo Macchiarini, ex chirurgo toracico italiano che ha affrontato diversi procedimenti giudiziari. La serie lo racconterà come un chirurgo affascinante, famoso per le sue operazioni innovative che gli valgono il soprannome di “uomo dei miracoli”: quando la giornalista investigativa Benita Alexander gli si avvicina per un reportage, il confine tra personale e professionale inizia a sfumare, cambiando per sempre la sua vita. Mentre la giornalista scopre fino a che punto si spinga Paolo per proteggere i suoi segreti, un gruppo di medici dall’altra parte del mondo fa scoperte scioccanti che mettono in discussione tutto ciò che riguarda il cosiddetto “uomo dei miracoli”.

Dr. Death 2 è stata confermata da Peacock con l’intento di trasformare il format in un’antologia di casi medici, come ha spiegato Lisa Katz, Presidente dei contenuti sceneggiati di NBCUniversal Television and Streaming: “La prima stagione di Dr. Death ci ha sconvolti mentre ci immergevamo nella terrificante e contorta mente del Dr. Christopher Duntsch e del team che si proponeva di fermarlo. I nuovi episodi di questa serie antologica altamente avvincente raccontano di un chirurgo giramondo che seduce l’ambiente medico e sappiamo di essere in mani esperte con i nostri partner di Wondery, UCP, Patrick Macmanus e l’EP/showrunner della nuova stagione Ashley Michel Hoban“.

A sua volta la showrunner di Dr. Death 2 si è detta “molto onorata di avere l’opportunità di espandere l’universo di Dr. Death con questa storia affascinante“, preannunciando come la prossima stagione abbia l’obiettivo di “diventare globali per esplorare come il fallimento istituzionale nel proteggere i pazienti sia un problema universale, ma ci sono sempre eroi che si alzano e combattono per il cambiamento ogni giorno“.

Dr. Death 2 sarà una “storia di romanticismo, intrighi e personaggi complicati e, naturalmente, l’inquietudine che è il Dr. Death con i nostri fan“, promette Horban, che con la prima stagione ha ottenuto un Critics Choice Award per la migliore miniserie. Non è ancora stato annunciato, invece, il volto del nuovo protagonista, che succederà a Joshua Jackson: nella prima stagione, l’ex ragazzo prodigio di Dawson’s Creek ha interpretato il neurochirurgo texano Christopher Duntsch, che ha mutilato e ucciso 38 pazienti nel corso della sua carriera.

