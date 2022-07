Mai come in queste ore Antonella Clerici è apparsa così attiva sui social e tutto per via della crisi di Governo in atto. Per Mario Draghi è arrivato il momento di abdicare, o forse no visto che il Presidente Mattarella ha detto no alle sue dimissioni, ma, intanto, la conduttrice è apparsa pubblicata sui social scrivendo un suo pensiero che l’ha spinta nel bel mezzo delle polemiche.

Antonella Clerici non può dire la sua perché è stata alla conduzione di un programma per signore che strizza l’occhio ai bambini? Da quanto si evince dai commenti che si leggono su Twitter sembra proprio di sì. In molti hanno pregato la conduttrice di rimanere in silenzio perché sicuramente poco incline alla politica, altri ancora ironizzano su ‘nonna Pina’ e sui suoi consigli sulla crisi di Governo mentre lei guarda avanti e continua ritwittando Alessandro Gassman.

Ma cosa ha scritto di tanto ‘grave’ la Clerici? Ha solo evidenziato il suo punto di vista rispetto a Draghi e alla Crisi di Governo sottolineando il fatto che forse non ci meritiamo un Presidente del Consiglio del suo calibro. Ecco il tweet:

Non ci meritiamo un uomo come Draghi, questa e' la verita'. #crisidigoverno #Draghi — Antonella Clerici (@antoclerici) July 14, 2022

La conduttrice di Rai1 non si è piegata ai commenti e alle insinuazioni del popolo dei social ma sicuramente in molti hanno preso le su difese facendo notare che tutti, in un Paese libero democratico, può esprimere il proprio pensiero senza per questo finire alla gogna e, sicuramente, senza dover per forza essere offesa. Come finirà questa crisi di Governo? Sicuramente Antonella Clerici si augura che tutto si possa risolvere mentre i fan dovranno attendere settembre per rivederla in tv.