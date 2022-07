Giunti a metà luglio, è possibile beneficiare di qualche informazione in più sul prossimo IPhone 14 Pro Max. Si tratta del modello top di gamma assoluto in arrivo a settembre insieme ai presunti iPhone 14, iPhone 14 Plus e iPhone 14 Pro. Proprio in queste ore, stanno circolando sui social alcune immagini che mostrerebbero la presunta cover del melafonino. In base a quest’ultima possiamo fare alcune osservazioni sul design del dispositivo.

A diffondere le immagini relative alla cover dei prossimi iPhone 14 Pro Max è stato l’informatore DuanRui su Twitter. Per quanto gli scatti siano ben lungi dall’essere ufficiali, è anche vero che essi suggeriscono tutto quanto trapelato nelle ultime settimane e dunque risultano per questo molto verosimili. Partendo da quello che dovrebbe essere il vetro temperato per lo schermo del melafonino, possiamo constatare subito degli angoli del dispositivi abbastanza arrotondati e l’attesa novità della gamma Pro rappresentata dal notch a forma di i in minuscolo distesa. In pratica, il piccolo foro circolare accompagnato da un’apertura lunga e stretta, visti capovolti, rappresenterebbero la lettera iniziale del modello iPhone di Apple. Questo piccolo ma simbolico (oltre che funzionale) cambiamento rispetto alla consueta tacca è oramai dato davvero per certo. Secondo quanto trapelato finora, il display dell’esemplare potrebbe avere un’estensione da 6.7 pollici con tecnologia OLED ProMotion e frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Passando alla cover posteriore dell’iPhone 14 Pro Max, si evidenzia un modulo fotocamera davvero vistoso a tre sensori e con flash LED. Secondo quanto trapelato fino a questo momento, ci sarebbe a disposizione un’unità principale da 48 MP, una seconda ultra grandangolare da 12 MP un teleobiettivo da 12 MP.

L’uscita di tutti gli iPhone 14 dovrebbe concretizzarsi nel mese di settembre. Per quanto riguarda il keynote di presentazione, ci sono buone probabilità che questo abbia luogo martedì 13 settembre.

Continua a leggere su optimagazine.com