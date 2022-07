All’inizio del 2022, nel corso dell’evento annuale per gli sviluppatori, Google ha annunciato una massiccia revisione denominata Coolwalk basata su un approccio più moderno ed ispirato bene o male alla dashboard di Apple CarPlay. Coolwalk divide l’interfaccia utente in più schede, rendendo sostanzialmente possibile eseguire più applicazioni accostate, anche su display più piccoli. Gli aggiornamenti di Android Auto vengono ricevuti con molto entusiasmo dagli utenti e la versione beta 7.9 rilasciata di recente di certo non fa eccezione.

Prima di tutto, è necessario tenere a mente che questa, per il momento, è solamente una versione beta. In altre parole, dovrebbe essere utilizzato esclusivamente per i test, dato che offre agli utenti l’opportunità di cercare bug e segnalarli al colosso di Mountain View in maniera celere prima che la versione pubblica sia completa. Quindi, se siete piuttosto interessati a provare Android Auto versione beta 7.9 Coolwalk, sappiate che lo include per impostazione predefinita. Inoltre, siccome è disponibile esclusivamente per i tester, il nuovo aggiornamento beta si dovrà scaricare e installare manualmente sul vostro dispositivo. Per poterlo testare in anteprima occorre collegarsi all’APK Mirror di Android Auto.

Assicuratevi anche di consentire il download, poiché alcuni browser potrebbero avvisarvi di star scaricando un programma di installazione APK e questo potrebbe rappresentare una minaccia per il vostro dispositivo Android. Il processo stesso di installazione non dovrebbe richiedere più di pochi secondi, successivamente Android Auto 7.9 beta dovrebbe essere pronto per l’avvio. Non è necessario rimuovere la precedente installazione di Android Auto: infatti, se installate una versione più recente, questa sovrascriverà quella precedente. Si sostiene, infine,

Android Auto 7.9 venga fornito con correzioni e ottimizzazioni aggiuntive, e vi è anche la possibilità che potreste incontrare una serie di nuovi bug. Questi, purtroppo, sono i rischi dell’esecuzione di un’app beta, dato che sono considerate versioni non giunte a conclusione.

