Un brutto risveglio per molti in questo venerdì 15 luglio: ancora non funziona Instagram per tanti dopo un down serissimo al social network accorso nella notte. In effetti, per svariate ore, in particolare dopo le ore 22 di ieri sera, l’app della piattaforma è stata completamente inaccessibile. Peccato che le anomalie stiano continuando anche in questo momento e alcune delle principali funzionalità del servizio restituiscono errori o comunque manifestano dei rallentamenti.

In che modo non funziona Instagram ancora in questa mattinata del venerdì? Esattamente come nella notte, è l’esperienza d’uso via app ad essere particolarmente compromessa. Se si prova ad accedere alla piattaforma social via browser, le difficoltà sono decisamente inferiori. In molti lamentano pure il mancato accesso al loro profilo che non viene per nulla caricato, nonostante i diversi tentativi. Sta capitando ad alcuni, ad esempio, di ricevere notifiche di aggiornamenti su contenuti condivisi da account seguiti ma, al momento in cui si prova a visualizzarne l’operato, ecco che l’operazione è del tutto negata. I più fortunati testimoniano invece una serie di rallentamenti nella visualizzazione del feed e nel caricamento di una storia e di fatto l’esperienza utente risulta anomala e dunque diversa dal suo solito.

Possiamo ipotizzare che se ancora non funziona Instagram in questa prima parte della mattinata di venerdì 15 luglio è perché dopo un down così serio come quello verificatosi questa notte ci vorrà un po’ di tempo prima del ripristino del servizio social in ogni sua parte. Possiamo solo credere che errori e malfunzionamenti continuino a manifestarsi ancora per un po’ prima di scomparire del tutto. Un consiglio pratico per superare qualche malfunzionamento di troppo in giornata è quello di tenere d’occhio la presenza di aggiornamenti dell’app per Android e iPhone sui rispettivi store di riferimento. Un update repentino potrebbe risolvere più di qualche bug e assicurare un’esperienza di utilizzo ben diversa da quella delle ultime ore.

