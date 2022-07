A chi spetta il bonus benzina 2022 e chi deve erogarlo? Oggi 15 luglio l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una sua circolare che specifica le condizioni esatte per usufruire del contributo una tantum. Sono dunque stati dissipati numerosi dubbi in merito, visto che sono state fornite le istruzioni esatte per i datori di lavoro che intenderanno aderire alla proposta del Governo.

I beneficiari

A chi spetta dunque il bonus benzina in questo 2022? I beneficiari sono tutti coloro che percepiscono un reddito di lavoro dipendente privato (non vale per la Pubblica Amministrazione). I voucher possano essere corrisposti dal datore di lavoro da subito, senza necessità di accordi contrattuali preventivi. L’incentivo non concorre poi alla formazione del reddito di lavoro dipendente e rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dall’articolo 51 del Tuir.

Il buono da 200 euro può essere erogato una sola volta per ogni singolo lavoratore, non è tassato e naturalmente è del tutto deducibile dal reddito d’impresa per il datore di lavoro.

Come può essere usato il buono

Dopo aver chiarito a chi spetta il buono benzina 200 euro, è giusto anche chiarire come può essere utilizzato. Il voucher è valido per il rifornimento di carburante per l’autotrazione (per benzina, gasolio, Gpl e metano). La circolare dell’Agenzia delle Entrate specifica però che la stessa cifra può essere impiegata anche per l’erogazione di buoni (o titoli analoghi) per la ricarica di veicoli elettrici.

Con la circolare dell’Agenzia l’erogazione del contributo entra subito nel vivo. Il contributo è stato pensato per sopperire agli aumenti notevoli dei costi dei rifornimenti scaturiti dalla crisi energetica che stiamo vivendo in questa estate 2022. L’aiuto riguarda unicamente l’anno 2022, difficile stabilire se ci saranno eventuali misure successivi ma queste eventualmente dipenderanno dalle future condizioni dettate dal perdurare della guerra tra Russia e Ucraina.

