La data d’uscita dell’iPhone 14 in tutte le sue varianti è nota probabilmente solo a Tim Cook e pochi altri dirigenti del brand di Cupertino. Eppure, sulla prossima presentazioni girano voci insistenti, fondate su alcune considerazioni sensate. Apple non ha mai cambiato la sua strategia di lancio dei prodotti di punta di settembre negli ultimi anni, perché dovrebbe farlo ora? Come naturale conseguenza dunque, quanto di seguito dibattuto potrebbe ben presto avverarsi.

Tra i tanti siti del settore tecnologico, c’è PhoneArena che concorda sulla reale possibilità che la data d’uscita dell’iPhone 14 sia quella del prossimo 13 settembre. La motivazione è presto spiegata: Apple è solita presentare i suoi melafonini nel primo o secondo martedì di settembre, ovvero il 6 o il 13 settembre. La prima occasione è però distante solo un giorno dal Labor Day, motivo per il quale si potrebbe optare per il secondo appuntamento.

Se l’uscita dell’iPhone 14 dovesse essere confermata per il giorno 13 settembre, come potrebbero poi essere pianificati i preordini come il via alle vendite? Per il via alle prenotazioni dei 4 modelli di melafonini disponibili, si potrebbe puntare alla data di venerdì 16. Per quanto riguarda invece la commercializzazione vera e propria in molti puntano al venerdì successivo, ossia il 23 settembre. Naturalmente anche queste stime seguono la pianificazione rituale di Apple per i suoi prodotti.

Eventuali conferme o smentite sulla data di uscita dell’iPhone 14 dovrebbero giungere tra circa un mese o poco più. Il lancio dei prossimi melafonini sarà di certo in grande stile, magari anche con il ritorno del pubblico dal vivo presso l’Apple Park di Cupertino (forse solo in numero limitato). Anche per questo motivo potrebbe essere interesse del colosso hi-tech comunicare ben presto i piani per il suo keynote di settembre, tanto da far organizzare viaggi e spostamenti per presenziare all’evento. Magari già intorno alla metà del prossimo mese ne sapremo di più.

