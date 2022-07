Il Samsung Galaxy A04 viene elencato sul sito web di certificazione NBTC e dovrebbe essere lanciato in India a breve. La settimana scorsa sul sito web di certificazione FCC è stato rilevato un prossimo smartphone Samsung Galaxy con numero di modello SM-A045F/DS. Adesso possiamo confermare che il futuro dispositivo in questione del colosso sudcoreano è proprio il Samsung Galaxy A04. Questo device ha fatto la sua comparsa anche su un altro sito web di certificazione, ovvero sul portale NBTC, e questa volta l’elenco rivela il moniker del dispositivo. Inoltre, il telefono ha ottenuto anche la certificazione BIS.

A questo punto, andiamo a scoprire insieme quali sono le possibili specifiche tecniche del nuovo smartphone economico Samsung Galaxy A04 prossimo al lancio e successore del Galaxy A03. L’aspetto del dispositivo su diversi siti web di certificazione fa pensare a un lancio imminente. Vediamo con maggior dettaglio ciò che sappiamo finora sul dispositivo. Il device entry-level verrà fornito con una batteria cui capacità nominale è di 4900mAh, considerando che la capacità tipica della stessa sarebbe di 5000mAh. L’elenco ha anche rivelato che il prossimo telefono della serie A supporterà la ricarica rapida a 15W e per il Wi-Fi su 2,4GHz e 5GHz. Lo smartphone si baserà sul sistema operativo Android 12 con skin OneUI.

ARTICOLI CORRELATI

Ora come ora, si conoscono solamente queste informazioni tecniche sull’imminente dispositivo Samsung Galaxy A04. Tuttavia, è possibile aspettarci che il device di fascia bassa possa avere un prezzo d’acquisto intorno ai 150 euro (semmai dovesse essere messo in commercio anche sul mercato europeo, cosa probabile), e comparire anche su altri siti web di certificazione nelle prossime settimane. Insomma, non ci resta che aspettare maggiori informazioni in merito. Nel frattempo, siamo curiosi di sapere quali sono le vostre aspettative sul prossimo Samsung Galaxy A04. Fatecelo sapere.

Continua a leggere su optimagazine.com