Le rimodulazioni Vodafone si fanno ancora sentire, questa volta per quanto riguarda la rete fissa, comportando un aumento del canone mensile pari a 1,99 euro per alcune offerte. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, i messaggi informativi saranno inclusi in fattura a partire da oggi 14 luglio. Il gestore rosso ha anche affermato che le modifiche unilaterali del contratto, con relativo aumento di 1,99 euro del canone mensile per alcune offerte di rete fissa (non sappiamo ancora dirvi quali esattamente), sono necessarie per continuare ad investire sui propri servizi, garantendo sempre la massima qualità possibile (spiegazione che sembrano dare tutti gli operatori telefonico quando c’è da rimodulare le loro offerte con rincari di vario genere).

Gli utenti saranno liberi di rifiutare le rimodulazioni Vodafone di rete fissa ricorrendo al diritto di recesso, così come previsto, in caso di modifiche con effetti negativi sul consumatore, dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Tale eventualità è da ritenersi esercitabile entro 70 giorni dalla data di emissione della fattura, ricordando sempre di inserire come causale ‘modifica delle condizioni contrattuali’. Potrete disdire il contratto inviando una PEC all’indirizzo ‘disdette@vodafone.pec.it’, tramite raccomandata A/R all’indirizzo “Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 10015 Ivrea, Torino”, chiamando il servizio clienti 190, attraverso il sito ufficiale del gestore telefonico oppure compilando l’apposito modulo nei negozi Vodafone.

In caso di rateizzazione di un dispositivo e/o dei costi di attivazione, l’utente potrà continuare ad effettuare il pagamento delle rate residue con la stessa periodizzazione e tramite lo stesso metodo di pagamento desiderato, oppure in un’unica soluzione (specificandolo nel modulo di recesso al momento della compilazione). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

