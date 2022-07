Quando arriva il bonus 200 euro per gli insegnanti? Molti docenti si sarebbero aspettati l’incentivo una tantum nel cedolino del mese di luglio ma così non è stato. Meglio chiarire dunque quali siano i tempi di attesa per il pagamento extra valido per il personale scolastico con contratto a tempo determinato ma chiarire anche quali siano le ultime novità per i precari (in realtà ci sono delle ottime notizie in merito).

I tempi dell’accredito

Dunque quando arriva il bonus 200 per gli insegnanti di ruolo che ne hanno avuto per primi diritto? Dopo la delusione derivata dalla mancata quota nel cedolino di luglio, c’è stata un importante precisazione da parte di NoiPa. L’incentivo una tantum sarà associato ad un’emissione speciale prevista per metà del corrente mese. Giunti oramai al 14 luglio, è molto probabile che le prime segnalazioni di accredito inizino ad essere segnalate nel giro di qualche ora o al massimo qualche giorno. Insomma, la disponibilità del contante prevista dal DL 50/2022 (cosiddetto Aiuti) è davvero dietro l’angolo.

Chiarimenti sui precari

Dopo aver chiarito quando arriva il bonus 200 per gli insegnanti di ruolo è il caso di approfondire la casistica dei docenti precari, anche quelli con nomina al 30 giugno. Nonostante le cattive premesse, l’incentivo è stato confermato anche per questa tipologia di personale scolastico. Andranno tuttavia rispettati alcuni requisiti come l’aver svolto nel 2021 almeno 50 giornate di lavoro effettive (anche non consecutive9 e non superare il reddito di 35.000 euro per l’anno 2021. I richiedenti non riceveranno la cifra in maniera automatica ma dovranno presentare domanda apposita all’INPS entro il 31 ottobre 2022. In molti saranno più che soddisfatti dall’ultimo chiarimento, anche se non si conoscono ancora i tempi di erogazione della quota: questi ultimi potrebbero dilatarsi e non poco.

